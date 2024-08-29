Маринованные грибы еще никогда не были такими вкусными. Как приготовить по методу 1:4?

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Опубликовано: 29.08.2024 12:59 , Обновлено: 03.09.2024

Как приготовить вкусные маринованные грибы на зиму? На самом деле, очень просто. Независимо от того, какой вид вы выберете и положите в банку, они обязательно порадуют вас своим вкусом в качестве закуски, ингредиента для салатов и других блюд, а также красивого украшения праздничного стола. Главное — пропорции. Сколько уксуса и соли понадобится на 1 литр воды?

Для маринования лучше всего подходят боровики, подосиновики, лисички, маслята, опята, грузди и подберезовики. Однако какие бы грибы вы ни выбрали, главное - это маринад. Метод 1:4 позволит вам достичь совершенства.

Сколько уксуса понадобится на 1 литр воды?

Суть метода заключается в том, чтобы смешать воду и уксус в пропорции 1:4. Так, если отмерять все стаканом в 250 мл, то на 1 литр воды (4 стакана) вам понадобится 1 стакан уксуса.

То есть, на пол-литра воды нужно всего лишь полстакана уксуса.

Сколько уксуса нужно для маринования грибов? Нашли правильные пропорции

Иногда в рецептах можно встретить и соотношение 1:3. То есть, примерно 330 мл уксуса на 1 л воды. Но в таком случае стоит добавлять больше сахара, чтобы маринад не получился слишком интенсивным.

Стоит отметить, что некоторые и вовсе добавляют совсем немного уксуса — всего несколько столовых ложек на 1 литр. Поэтому важно поэкспериментировать, чтобы найти идеальные для себя пропорции.

Сколько соли добавить в маринад?

Что касается соли, то на 1 литр воды нужно 1 столовая ложка.

Как мариновать грибы в уксусе? Идеальный рецепт

Ингредиенты:

1 стакан 9% уксуса;

4 стакана воды;

1 ст. л. соли;

2 ст. л. сахара;

10 шариков душистого перца;

6 лавровых листьев;

1 ст. л. семян горчицы;

1 ч. л. черного перца горошком;

ок. 2 кг мелких грибов любого вида.

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Приготовление

Тщательно вымойте грибы и отварите в воде с небольшим количеством соли. Затем слейте воду и положите их в холодную воду.

Перелейте воду в кастрюлю, добавьте уксус и остальные ингредиенты. Доведите до кипения и оставьте остывать.

Подготовьте банки. Они должны быть чистыми и сухими. Затем положите в них грибы. Не укладывайте их слишком плотно. Также не нужно укладывать их до конца.

Залейте грибы в банках маринадом. Плотно закройте. Поместите их в большую кастрюлю и залейте водой примерно на 3/4 высоты.

Доведите до кипения на медленном огне. Пастеризуйте в течение 10 минут. Оставьте остывать и поставьте в темное прохладное место.

Как заготовить грибы на зиму?

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