Французский багет внесли в список наследия ЮНЕСКО

Опубликовано: 01.12.2022 10:08 , Обновлено: 01.12.2022

Французский багет включили в список нематериального наследия человечества ЮНЕСКО. Об этом сказано в сообщении организации в Twitter.

https://twitter.com/UNESCO/status/1597899859860008960

Как написали в издании Le Monde, «организация, больше всего уважающая традиции, которые следует сохранять, более чем сами продукты, отметила мастерство и культуру, окружающую этот важный элемент французских столов».

Кстати, багет конкурировал на звание нематериального наследия ЮНЕКО с парижскими крышами из цинка и фестивалем вина Юра.

Издание отметило, что в мире багет — это признанная эмблема повседневной жизни французов, и каждый день его покупают около двенадцати миллионов французских потребителей, и что из пекарен ежегодно выходит более шести миллиардов багетов.

Сам президент Франции Эмманюэль Макрон описал багет как «250 грамм магии и совершенства».

Ранее Телеграф писал, что культуру приготовления украинского борща внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что требует немедленной охраны. Об этом 1 июля сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

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Кстати, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, как борщ связан с ксенофобией и нацизмом.

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Ну а мы решили просто найти самый что ни на есть правильный рецепт борща. За помощью обратились к самим украинцам. Вот что у нас вышло.

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