Что такое файлы cookie и почему сайты постоянно хотят от вас их заполучить? Вот как избежать утечки данных

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Опубликовано: 07.06.2024 13:29 , Обновлено: 07.06.2024

Практически каждое посещение нового сайта для современного пользователя Интернета сопровождается всплывающим окном, где пользователя просят дать соглашение на использование файлов cookie. Большинство людей машинально нажимают Соглашение либо отказ, пытаясь быстрее получить доступ к интересующей информации. Но что это за cookie? Почему ресурсы так хотят заполучить их от вас? И, главное, есть ли в этом какая-то угроза? Сейчас всё объясним.

Что такое файлы cookie? Это небольшие фрагменты информации, которые веб-сайты, которые вы посещаете хранят в вашем браузере. С их помощью сайт запоминает информацию о ваших посещениях. Но почему они находится на вашем компьютере и какова их цель? Рассмотрим различные типы файлов cookie подробнее и то, как они работают.

Что за cookie?

Файлы cookie (куки) приобрели большое значение в индустрии рекламных технологий с момента появления цифровой и программной рекламы. Примерно около 80 рекламодателей полагаются на сторонние файлы cookie. Если эти файлы cookie исчезнут, то компаниям придется изучить другие методы маркетинга и рекламы, которые позволят им охватить свою целевую аудиторию. К слову, такая перспектива предвидится в скором времени, ведь Google уже принял решение о поэтапном отказе от файлов cookie. В связи с этим издателям и рекламодателям придется обратиться к другим решениям для получения доходов от рекламы и показа релевантной рекламы пользователям.

Итак, как вы уже могли понять, файлы cookie хранят некоторую персональную информацию о вас. А именно данные о посещении сайта. Эти файлы хранятся на компьютере. В следующий раз, когда вы посетите сайт, он настроится под вас с учётом вашего местоположения, языка и предпочтений. Если вы где-то смотрели товары, то наверняка могли заметить, как реклама вам начинает предлагать о, что вы смотрели или нечто подобное. Это все работа файлов куки.

Почему их так назвали (cookie с анг. “печенье”) достоверно неизвестно. Одна из версий гласит, что это отсылка к “Гензель и Гретель” Братьев Гримм. Как вы можете помнить, в ней дети, покинув дом, отмечали дорогу крошками. Это похоже на принцип отслеживание действий пользователя в сети с помощью cookie.

Какую информацию о вас хранят эти файлы?

Информация в файлах cookie зависит от того, что нужно сайту, который вы посещаете. У разных сайтов свой набор данных cookie, но больше всего информации собирают и хранят интернет-магазины. Какая это может быть информация?

Индивидуальные настройки. Это данные настройки языка, города, масштаба страницы, валюты и т.д. Файлы cookie запоминают эту информацию и избавляют пользователя от необходимости перенастраивать сайт при каждом сеансе.

Это данные настройки языка, города, масштаба страницы, валюты и т.д. Файлы cookie запоминают эту информацию и избавляют пользователя от необходимости перенастраивать сайт при каждом сеансе. Авторизационные данные. Если на сайте есть личный кабинет, то в файлах cookie сохраняется логин и пароль.

Если на сайте есть личный кабинет, то в файлах cookie сохраняется логин и пароль. Личные данные . Веб-сайты могут хранить номера телефонов, паспортные данные, адреса и платежную информацию. Это сделано для удобства пользователя, чтобы ему не пришлось вводить эту информацию каждый раз при заказе или покупке чего-либо через Интернет.

. Веб-сайты могут хранить номера телефонов, паспортные данные, адреса и платежную информацию. Это сделано для удобства пользователя, чтобы ему не пришлось вводить эту информацию каждый раз при заказе или покупке чего-либо через Интернет. Данные об устройстве, с которого вы зашли на сайт. Эту информацию владельцам веб-сайтов используют для оптимизации работы своих ресурсов. Во время посещения сайта, он, посредством куки запомнит вашу модель устройства и версию браузера.

Эту информацию владельцам веб-сайтов используют для оптимизации работы своих ресурсов. Во время посещения сайта, он, посредством куки запомнит вашу модель устройства и версию браузера. Переходы и щелчки. Когда вы посещаете сайт, вам присваивается идентификатор, который сохраняется в файлах cookie. Он помогает отслеживать ваши перемещения по страницам ресурса или ваши клики по рекламным баннерам. Эти данные делают сайты более удобными для пользователей.

Все файлы куки хранятся на жёстком диске вашего компьютера в папке браузера. Их можно открыть через стандартное приложение “Блокнот”, но настроить их таким образом едва ли получится.

В чём опасность файлов cookie?

Хотя файлы cookie были созданы для того, чтобы сделать просмотр веб-страниц более удобным для всех нас, злоумышленники придумали, как использовать их способами, которые наносят ущерб вашей конфиденциальности и безопасности.

Прежде всего, файлы cookie не являются исполняемыми. На самом деле это просто текстовые файлы. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, что файл cookie сам по себе является вредоносным ПО. Проблема в том, что информация, хранящаяся внутри файла cookie, может быть использована в различных атаках, даже если она кажется невинной. В конце концов, их природа представляет собой обычные текстовые файлы, что означает, что каждый может прочитать их содержимое.

Отслеживание истории браузера — один из основных недостатков файлов cookie. Так называемые сторонние файлы cookie, которые не создаются сайтом, который вы посещаете, намеренно, позволяют отслеживать вас на нескольких сайтах. Это одна из причин, по которой вы видите на новых сайтах, которые вы посетили, рекламу продуктов, которые вы просматривали на совершенно не связанном с ними сайте.

Эту информацию можно использовать для создания довольно полной картины о том, кем вы являетесь.

Как обезопасить себя?

Файлы cookie стали настолько серьезной проблемой конфиденциальности, что некоторые государственные органы обращают на это внимание. Наиболее ярким примером этого является ЕС. Вот почему теперь вы видите всплывающее окно на любом веб-сайте, который относится к Евросоюзу.

Существуют определенные правила, согласно которым веб-сайты должны заранее сообщать вам, что они используют файлы cookie. Они должны сообщить вам, какую информацию содержат эти файлы cookie и для чего они будут использоваться. После этого у вас будет возможность принять политику или отклонить ее, если вы не согласны. После этого вы можете либо использовать урезанную версию сервиса, либо не использовать его вообще.

Если вы переживаете за безопасность своих персональных данных, то не стоит, посещая сайт, принимать файлы cookie автоматически.

Как вариант, можно отклонять все и проанализировать, будет ли удобно вводить личные данные с каждым новым посещением веб-страниц. Кроме того, вы можете регулярно удалять эти файлы вручную.

Также можно использовать различные анонимайзеры. Такие сервисы можно найти, просто вбив запрос в поисковой строке. Они позволят просматривать страницы в режиме инкогнито. Это простое решение, при котором cookie удаляются сами после завершения сеанса в браузере.

Ещё один уже достаточно известный способ - использование VPN. Он обеспечивает зашифрованное подключение между пользователем и веб-сервисом, защищая данные о геолокации.

В Беларуси стал платным один из самых популярных VPN. Но пока не для всех

Как управлять файлами cookie?

Файлами cookie можно управлять прямо в браузере. И вы можете отключить или очистить их. Вот как это можно сделать в самых популярных браузерах:

В браузере Google Chrome: «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Файлы cookie и другие данные сайтов».

«Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Файлы cookie и другие данные сайтов». В «Яндекс Браузере» : «Настройки» → «Сайты» → «Расширенные настройки сайтов» → «Cookie-файлы».

: «Настройки» → «Сайты» → «Расширенные настройки сайтов» → «Cookie-файлы». В браузере Opera : «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Файлы сookie и прочие данные сайтов».

: «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Файлы сookie и прочие данные сайтов». В браузере Mozilla Firefox : «Настройки» → «Приватность и защита» → «Куки и данные сайтов».

: «Настройки» → «Приватность и защита» → «Куки и данные сайтов». В браузере Microsoft Edge: «Настройки» → «Файлы cookie и разрешения сайтов».

«Настройки» → «Файлы cookie и разрешения сайтов». В браузере Apple Safari: Safari → «Настройки» → «Файлы cookie и данные веб-сайтов».

Для сохранения конфиденциальности, и экономии места на устройствах следует регулярно удалять сookies. Кроме того, не стоит забывать об элементарных правилах кибергигиены. Обновляйте ПО, меняйте пароли, смотрите, на какие сайты заходите и какие ссылки открываете, используйте антивирусы. И не подключайтесь к Wi-Fi в незнакомых местах.

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