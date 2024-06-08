Эти вопросы принесли победу участникам популярного шоу. А вы бы дали ответ на миллион?

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Опубликовано: 08.06.2024 08:00 , Обновлено: 07.06.2024

В прошлом году популярной телевикторине «Кто хочет стать миллионером?» исполнилось 25 лет. Изначально британское шоу очень быстро трансформировалось в международню франшизу, игры которой транслировали более чем в 100 странах мира.

Максимальный денежный приз в оригинальной британской версии составлял один миллион фунтов. Чтобы одержать безоговорочную победу, участнику нужно ответить на серию из 15 вопросов, позволяя воспользоваться тремя подсказками за всю игру. В большинстве международных версий победителям предлагают главный приз в размере одного миллиона единиц местной валюты, и хотя фактическая ценность приза сильно варьируется в зависимости от стоимости валют, технически победа в телешоу автоматически делает участника миллионером.

За годы показа шоу в телеэфире это уже удалось больше 240 участникам из разных стран. Они смогли правильно ответить на все вопросы телевикторины и, безусловно, каждый из них запомнил свой «вопрос на миллон». Интересно, а смогли бы вы взять последний рубеж и ответить на финальный вопрос? Проверьте себя в нашей викторине.

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