Ваш смартфон перегревается во время жары? Вот какие функции стоит отключить

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Опубликовано: 16.07.2024 14:50 , Обновлено: 16.07.2024

Лето - время, когда многие из нас любят проводить больше времени на свежем воздухе, используя свои телефоны, планшеты и ноутбуки. К сожалению, высокая температура может негативно сказаться на работе наших электронных устройств, приводя к их перегреву. Поэтому стоит знать, как охладить свои гаджеты, и помнить о последствиях, которые могут возникнуть, если наша техника слишком сильно подвергается воздействию солнечных лучей.

Активное использование гаджетов летом требует особого внимания к перегреву устройств. Важно бережно относится к электронике во время жары для предотвращения серьезных повреждений и сохранения работоспособности устройств. Перегрев устройств на солнце может привести к повреждению аккумулятора, снижению производительности, риску выхода оборудования из строя, обесцвечиванию и повреждению экрана. Поэтому вам стоит принять несколько мер по охлаждению гаджетов летом.

Как охладить электронные устройства летом?

Если наш телефон, стол или ноутбук перегрелся, стоит позаботиться о нескольких основных вещах.

[info_b]В июле 2024 года в Беларуси зафиксировали температурный рекорды. В Житковичах 13 июля воздух прогрелся до +37,9 градусов (по данным Белгидромета).

Стоит помнить, что во время жары страдают не только люди и животные, но даже техника. [/info_b]

Избегайте прямых солнечных лучей

Самый простой способ защитить свои устройства от перегрева - держать их подальше от прямых солнечных лучей. Если вы находитесь на пляже, в парке или на пикнике, постарайтесь спрятать телефон, планшет или ноутбук в тени.

Используйте вентиляторы и охлаждающие подставки

Охлаждающие подставки особенно полезны для ноутбуков - они помогают улучшить поток воздуха и эффективнее охладить устройство. Для телефонов и планшетов можно использовать небольшие портативные USB-вентиляторы.

Отключите ненужные приложения и функции

Уменьшите нагрузку на процессор, закрыв неиспользуемые приложения и функции. Отключение Bluetooth, GPS и других модулей, выделяющих тепло, поможет сделать ваше устройство более прохладным.

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Чаще делайте перерывы

Используйте свои устройства короткими перерывами. Дайте им время остыть, прежде чем использовать их снова.

Используйте термочехлы

На рынке представлены специальные чехлы, которые помогают поддерживать температуру устройства на низком уровне. Они защищают как от тепла, так и от прямых солнечных лучей.

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Почему электронике нельзя лежать на солнце?

Телефоны, планшеты и ноутбуки чувствительны к высоким температурам, что может привести к перегреву их внутренних компонентов. Поэтому так важно не оставлять устройства на солнце. При неосторожном обращении с устройством могут возникнуть серьезные повреждения, такие как:

Повреждение аккумулятора. Высокая температура может ускорить процесс старения аккумулятора, что приведет к сокращению срока его службы. Кроме того, батарея может быть необратимо повреждена, что в крайних случаях может привести даже к ее взрыву.

Снижение производительности. Перегрев может автоматически снизить производительность устройства, чтобы предотвратить дальнейшее повышение температуры. Это может привести к снижению производительности, задержкам в отклике устройства и проблемам с работой приложений.

Риск выхода оборудования из строя. Длительное воздействие высоких температур может привести к повреждению хрупких внутренних компонентов, таких как процессор, оперативная память или материнская плата, что может привести к полному выходу устройства из строя.

Обесцвечивание и повреждение экрана. Экраны устройств могут обесцветиться или получить другие повреждения под воздействием яркого солнечного света и высоких температур.

Особенно летом стоит позаботиться об уходе за своим электронным оборудованием, чтобы жаркая погода и солнце не способствовали повреждению телефонов, планшетов и ноутбуков.

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