"Смартфонный палец" — В Сети заговорили о новом заболевании. Эксперты объяснили, насколько опасно

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Опубликовано: 29.03.2024 12:38 , Обновлено: 29.03.2024

Технические специалисты и пользователи смартфонов начали опасаться, что их мобильные устройства оставляют след или вмятину на мизинце. Этот феномен в Сети прозвали как "iPhone finger" (дословно "айфоновый палец"), или "смартфоновый палец". На это обратили внимание врачи и объяснили, так ли это на самом деле и какие болезни от телефона гораздо опаснее.

Что такое “смартфоновый палец”?

“Смартфоновый палец” обсуждали на американском “Ти-Джей Шоу”, этот отрывок завирусился в TikTok (на момент написания новости видео набрало более 7 млн просмотров). Ведущие проверили, что мизинец, которым они поддерживают свои телефоны, имеет заметное углубление, внешне отличающийся от пальца на противоположной руке.

Опасно ли оно?

Однако предполагаемое происхождение кажущейся вмятины, “смартфонового пальца”, эксперты отвергли.

“Большинство из этого [отступы или зазоры] не подчеркивают проблему. Они показывают типичную анатомию мизинца, которая может сильно варьироваться”, - сказал доктор Питер Эванс, хирург-ортопед из Кливлендской клиники.

С ним согласны трудотерапевт Эйприл Хиббелер и кистевой хирург доктор Майкл Гири из Ortho Carolina.

В пояснении к “скелетно-мышечному “феномену"" они добавили, что официального диагноза “смартфоновый палец” не существует.

“Также возможно, что у людей, которые думают, что у них “смартфоновый палец”, может быть основное заболевание. Постоянное использование мобильного телефона может вызвать целый ряд проблем с суставами”, - добавил Эванс.

По его словам, “хотя некоторые заявления о травмах могут быть преувеличены, другие реальны и влекут за собой серьезные, долгосрочные повреждения”.

Он предупредил, что некоторые из них включают клинодактилию - генетический порок развития пальцев, при котором кончик мизинца загибается ближе к безымянному пальцу.

Существует также контрактура Дюпюитрена , когда под кожей с годами образуются толстые шнуры, которые притягивают пальцы к ладони.

Эванс подчеркнул, что нет никаких признаков того, что использование смартфона способствует возникновению последней. Однако он предупредил о нескольких медицинских заболеваниях, связанных с телефоном, которые могут возникнуть.

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Какие заболевания на самом деле могут быть связаны со смартфоном?

“Смартфоновый локоть”

Хотя “мизинец смартфона” кажется развенчанным, хирург подчеркнул, что “смартфоновый локоть”, известный в медицине как синдром кубитального туннеля - вполне реален.

Он возникает у людей, которые сгибают локоть более чем на 90 градусов в течение длительного времени, обычно для того, чтобы написать текст.

“Покалывание или онемение в мизинце также может быть сигналом” этого состояния, которое, как известно, приводит к повреждению нервов.

Большие пальцы

Кроме того, Эванс посоветовал быть начеку, чтобы не допустить появления страшного “большого пальца” или шеи.

“Суставы больших пальцев не предназначены для того, чтобы целыми днями писать и листать смс. Чрезмерное использование может усугубить основные заболевания, такие как артрит, или вызвать новые проблемы в сухожилиях большого пальца"", - сказал он.

Шея

Что касается шеи, Эванс отметил, что “голова весит около 4-5 кг”, что должно вызывать беспокойство при взгляде на смартфон сверху вниз.

“Когда вы смотрите вниз, вы увеличиваете нагрузку на мышцы шеи. Это дополнительное давление может вызвать мышечную боль и спазмы”.

Хиббелер и Гири также отметили, что использование смартфона может усугубить синдром триггерных пальцев и запястного канала.

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