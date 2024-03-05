Смартфоны шпионят за белорусами? Вот какие функции стоит отключить

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Опубликовано: 05.03.2024 10:22 , Обновлено: 05.03.2024

В современном мире одним из главных ресурсов является информация. Смартфоны — идеальный источник получения различных данных о пользователях, и некоторые компании используют их, чтобы "шпионить" за нами. Разобрались, как проверить доступ приложений к микрофону и какие функции отключить, чтобы исключить прослушку.

Кому и для чего нужна прослушка смартфонов

Ваш смартфон может постоянно подслушивать вас, используя микрофон и различные технологии распознавания речи. В большинстве случаев это нужно для улучшения пользовательского опыта или сбора данных для улучшения продуктов и услуг. Однако нередко вас прослушивают незаконно, и вы можете даже не знать об этом.

Приложения с голосовым управлением

Если на смартфоне есть Google Assistant (голосовой помощник Google), а он установлен практически на всех Android-устройствах, то можете быть уверены — вас прослушивают постоянно. Чтобы убедиться в этом, проведите эксперимент. Произнесите, находясь рядом со смартфоном, фразу-вызов голосового помощника — «Окей, Google». Если экран сразу включится — это значит, что смартфон всегда «слушает», что происходит вокруг него, чтобы мгновенно откликнуться на голосовой вызов.

Помимо Google Assistant, постоянно прослушивать пользователей могут и другие голосовые помощники, такие как Siri, Amazon Alexa и прочие.

Реклама

Многие компании используют технологии распознавания речи, чтобы анализировать разговоры владельцев смартфонов и показывать вам рекламу, которая соответствует их интересам.

Некоторые владельцы смартфонов сталкивались с тем, что после разговора, например, с друзьями или коллегами о машинах, в интернете начинает встречаться реклама автомобилей. Создаётся впечатление, что аппарат, «услышав» разговор, заботливо предлагает своему владельцу интересующие его товары.

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин уверяет, что бояться этого не нужно. Слушают владельцев смартфонов не люди, а алгоритмы, которые собирают информацию о предпочтениях пользователя, чтобы показывать рекламу более точно. До личной жизни людей алгоритмам дела нет, но всё же не стоит обсуждать какие-либо серьёзные вопросы, находясь рядом со смартфоном, если не хотите, чтобы вас услышали посторонние.

Сбор данных

Немалая часть компаний собирает при помощи смартфонов данные о том, что говорят пользователи, чтобы улучшить свои продукты и услуги. Например, Google анализирует поисковые запросы, чтобы улучшить результаты поиска.

Шпионское ПО

Некоторые злоумышленники распространяют приложения с ПО, которое будет записывать всё, что вы говорите, и отправлять эту информацию им. Такие шпионские программы можно заполучить, скачав вроде бы безобидное приложение из ненадёжного источника. Встречаются они и в официальных магазинах — в Сети периодически появляется информация о том, что в Google Play вновь нашли приложения с вредоносным содержимым.

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Как смартфоны могут подслушивать, что говорят люди

Они делают это с помощью различных технологий и методов. Вот несколько способов, как это может происходить.

[info_b]Важно отметить, что эти методы могут быть незаконными и нарушать вашу приватность. Чтобы защитить себя, рекомендуется не устанавливать приложения из ненадёжных источников и следить за тем, какие разрешения вы даёте приложениям на своём смартфоне.[/info_b]

Микрофон

Все смартфоны имеют встроенные микрофоны, которые могут записывать звук. Если у приложения есть доступ к микрофону, он может записывать всё, что происходит вокруг. Многие компании используют микрофон смартфонов, чтобы собирать информацию о пользователях, создавая его уникальный профиль.

Важно отметить, что большинство компаний, которые собирают эти данные, делают это с согласия пользователей, и они обычно не продают или передают эти данные третьим лицам. Однако всегда есть риск, что эти данные могут быть скомпрометированы или использованы не по назначению.

Специальные программы

Некоторые приложения могут быть специально разработаны для записи звука и передачи его на удалённый сервер. Иногда это может происходить без ведома пользователя.

Скрытые функции

Некоторые производители смартфонов могут встраивать в свои устройства скрытые функции, которые позволяют им подслушивать пользователей. Зачастую такие приложения могут записывать звук вокруг, даже когда их не используют.

Вибрация

Некоторые исследования показали, что смартфон может подслушивать разговоры, анализируя вибрации, которые возникают при разговоре.

Как проверить доступ приложений к микрофону и камерам

Проверить доступ отдельных приложений к функциям смартфона можно в его настройках.

Для проверки доступа приложений к микрофону и камерам на Android-устройствах выполните следующие шаги:

Откройте на смартфоне «Настройки».

Найдите раздел «Приложения и уведомления» или «Приложения».

Выберите «Разрешения» или «Разрешения приложений». В этом разделе вы увидите список всех разрешений.

Нажмите на нужное разрешение и увидите список приложений, у которых есть к нему доступ.

Если вы хотите отключить доступ к микрофону или камере у определённого приложения, нажмите на его название и снимите галочку с соответствующего разрешения.

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Какие функции отключить, чтобы не было прослушки

Чтобы исключить возможность прослушки смартфона, вы также можете:

Отключить доступ к микрофону для всех приложений, которые вам не нужны.

Отключить доступ к камере для всех приложений, которые вам не нужны.

Удалить все приложения, которые вы не используете или которым не доверяете.

Включить режим «Не беспокоить» или «Режим полёта», когда вы не используете устройство.

Стоит отметить, что многие приложения не могут работать без доступа к микрофону или камере, но таким программам, как, например, сканер QR-кодов, они точно не нужны.

Могут ли смартфоны хранить записи разговоров пользователей в Сети

Записи разговоров, учитывая огромное количество владельцев смартфонов по всему миру, невозможно хранить — это слишком большой объём данных. Даже у такой гигантской корпорации, как Google, недостаточно средств и мощностей для этого. Но устройства могут хранить другую информацию о своих владельцах: фотографии, видео, документы и т.д.

Это может происходить, например, при использовании облачных сервисов хранения данных, таких как iCloud или Google Drive. Когда вы сохраняете файлы или фотографии в этих сервисах, они хранятся на удалённых серверах, а не на самом устройстве. Также некоторые приложения могут хранить данные пользователя в сети. Например, социальные сети, такие как Facebook или Instagram, хранят ваши фотографии, сообщения и другую информацию на своих серверах.

Кроме того, некоторые приложения могут отправлять данные о вашем использовании (например, какие приложения вы используете, сколько времени вы проводите в них) на серверы разработчиков для анализа.

Важно отметить, что хранение данных в сети может быть полезным, так как это позволяет пользователям иметь доступ к своим данным с любого устройства и обеспечивает резервное копирование данных. Большинство этих данных хранится в зашифрованном виде, чтобы защитить конфиденциальность пользователей. Однако всегда есть риск, что данные пользователя могут быть доступны третьим лицам, если они не защищены должным образом.

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