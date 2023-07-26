Зачем в смартфонах делают странные крошечные отверстия? Вы найдете их на торцах и возле камеры

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Опубликовано: 26.07.2023 11:52 , Обновлено: 26.07.2023

Вы наверняка знаете многое о своем смартфоне, но вряд ли абсолютно все. Замечали ли вы когда-нибудь, что в верхней и нижней части устройства есть небольшие отверстия? Они, как правило, находятся рядом с портом для зарядки, разъемом для наушников и динамиком. Это отверстие — обязательная вещь для всех телефонов. Для чего же оно предназначено?

На самом деле, если вы читали инструкцию и различные обзоры к своему гаджету, это наверняка не станет для вас открытием. Более того, некоторые смартфоны сами предлагают провести диагностику устройства, во время которого проверяют и нормальное функционирование этих отверстий.

Но тем, кто никогда не задумывался, зачем на верхней и нижней гранях смартфона есть крошечные дырочки и, возможно, даже не замечал их, будет полезно узнать об их предназначении.

Оказывается, одно из отверстий (обычно верхнее) — это микрофон шумоподавления. Он позволяет улучшить качество звонков, чтобы звук голоса владельца телефона во время разговора был четким и разборчивым. Именно эта дырочка принимает на себя посторонние звуки, уменьшая раздражающий шум.

Этот микрофон устанавливают подальше ото рта пользователя, чтобы он ловил не его речь, а окружающие звуки.

Фото: Телеграф

Второе (нижнее) отверстие — собственно, сам микрофон, в который мы говорим, а также записываем голос на диктофон. Он конкретно фиксирует человеческую речь.

Фото: Телеграф

К слову, в некоторых смартфонах есть сразу три микрофона, чтобы «собирать объемный шум и определять, какие акустические частоты принадлежат абоненту», пишет Androidlime. Однако такая система шумоподавления сразу же увеличивает стоимость устройства.

Отверстие возле камеры

Во многих iPhone есть непонятное отверстие рядом с камерой, хотя ни к ней, ни ко вспышке отношения не имеет. Это, на самом деле, все тот же мини-микрофон с шумоподавлением, который называют задним микрофоном. Он также делает звук более четким.

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