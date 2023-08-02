Эта скрытая функция во всех смартфонах упростит вам жизнь. Просто нажмите на клавишу

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Опубликовано: 02.08.2023 12:50 , Обновлено: 02.08.2023

В наших смартфонах есть множество загадок, о которых, до поры до времени, мы даже не подозреваем. Телеграф нашел скрытую функцию устройства, которая может значительно облегчить написание сообщений и заметок, тем самым упростив нам жизнь. Все, что вам нужно, — найти и зажать одну из кнопок на клавиатуре. Это должно сработать как на телефонах с Android, так и на iPhone.

Речь идет о пробеле — большой длинной кнопке снизу. Традиционно его используют, чтобы создать пространство между словами или символами. Кроме того, на многих смартфонах его помощью можно поменять язык клавиатуры. Однако это еще не всего его способности.

Эта скрытая функция пробела позволяет легко перемещать курсор в любую точку экрана. Конечно, можно сделать это традиционно, щелкнув пальцем по области, но это не очень точный способ. Использование же пробела намного проще и дает гораздо лучшие результаты, поскольку позволяет мгновенно установить курсор в нужное место.

Попробуйте сами! Просто нажмите и удерживайте эту кнопку. В результате устройство позволит легко и быстро перемещать курсор по области ввода текста вправо, влево, и даже вверх или вниз.

Фото: Telegraf

Не забывайте, что палец нужно держать на пробеле до тех пор, пока не установите курсор. При отведении пальца телефон автоматически возвращается в режим набора текста.

Функция пробела курсора работает независимо от длины текста. С ее помощью можно редактировать как очень короткие, так и длинные сообщения или заметки.

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