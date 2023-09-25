В РФ рекомендовали разговаривать по сотовому не более 2 минут и не чаще раза в 15 минут. Что произошло?

Опубликовано: 25.09.2023 16:25 , Обновлено: 25.09.2023

Роспотребнадзор предупредил об опасности, исходящей от мобильных телефонов. Также в ведомстве дали рекомендации, как свести к минимуму вред от мобильников.

«Газета.ru» ссылаясь на данные Роспотребнадзора написала, что излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей. Так в ведомстве прокомментировали недавнее заявление Франции о намерении запретить в стране продажу iPhone 12 из-за высокого уровня электромагнитного излучения смартфона.

Напомним, специалисты лаборатории Национального агентства частот Франции (ANFR) утверждают, что коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом (SAR) от iPhone 12 равен 5,74 Вт/кг при допустимом максимуме 4 Вт/кг. Вскоре замминистра цифровой экономики Франции выступил с заявлением о намерении запретить в стране продажу iPhone 12, если Apple не приведет работу смартфона в норму.

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В Роспотребнадзоре отметили, что вред для здоровья представляет не только iPhone 12, а все смартфоны из-за электромагнитного излучения.

«Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей”, - заявили в ведомстве. Также в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как свести к минимуму вред от излучения. “Важно соблюдать правила безопасности при разговоре по мобильному телефону: звонок не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут”, — рассказали в ведомстве.

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А еще добавили, что мобильники не следует класть рядом с собой во время сна и держать их постоянно при себе. Носить их лучше в сумке, не стоит держать длительное время телефон на груди, поясе или в нагрудном кармане, в карманах брюк.

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