Apple обязали отозвать одну из моделей iPhone из-за опасного излучения. Какую?

Опубликовано: 13.09.2023 16:52 , Обновлено: 13.09.2023

Во Франции приостановили продажу одной из моделей iPhone. Причина – якобы слишком сильное электромагнитное излучение.

Речь идет про iPhone 12. Надзорный орган рекомендовал Apple отозвать все “айфоны”, проданные в стране, если не удастся устранить проблему с помощью обновления, передает Франс Пресс со ссылкой на французское агентство, осуществляющее контроль за радиочастотами в стране (ANFR).

По данным ANFR, удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии (SAR) устройства составляет 5,74 Вт на килограмм – это выше предела, установленного странами ЕС для телефона, когда его держат в руке или в кармане.

[info_b]Показатель SAR определяет энергию электромагнитного поля, выделяемого в тканях человека за одну секунду. Этим показателем, в частности, измеряют вредное влияние мобильных телефонов на человека. [/info_b]

В свою очередь компания Apple заявила, что не согласна с обвинениями и предоставила результаты лабораторных исследований, проведенных самим технологическим гигантом и третьими лицами. Компания заявила, что iPhone 12 признан соответствующим нормам по уровню излучения во всем мире

[info_b]iPhone 12 был выпущен в сентябре 2020 года и до сих пор популярен по всему миру.[/info_b]

ВОЗ ранее пыталась развеять опасения относительно радиации, излучаемой мобильными телефонами. В ведомстве заявили, что нет никаких доказательств того, что влияние электромагнитных полей низкого уровня вредно для человека.

Ранее Телеграф писал о том, что ЕС обязал Apple отказаться от разъема Lightning. Новый закон ввел единую зарядку.

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