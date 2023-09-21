«Подождите, сейчас очки одену» - Российский банк опубликовал записи разговоров ИИ, который отвечает на звонки мошенников

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Опубликовано: 21.09.2023 12:00 , Обновлено: 21.09.2023

Российский банк «Тинькофф» создал набор персонажей для голосового помощника «Защитника Олега» на основе разговоров злоумышленников с жертвами обмана. Вот как это помогает не попасться на уловки мошенников.

[info_b] Фабрика роботов “Защитника Олега” — проект банка “Тинькофф”. Он доступен абонентам любых сотовых операторов РФ. Основной навык “Олега” — принимать, записывать и расшифровывать в текст входящие звонки, в том числе с неизвестных номеров. “Олег” может поддерживать осмысленный диалог, распознавать речь собеседника и в зависимости от этого включать нужный сценарий разговора. “Олег” обучен защищать людей от нежелательных и назойливых звонков от спамеров и мошенников. [/info_b]

Как работает Фабрика роботов?

Для разработки Фабрики роботов была создана специальная модель на базе ИИ. Модель провела анализ более 40 тысяч минут звонков мошенников, а также скрипты их разговоров, фразы-триггеры, после которых злоумышленники готовы продолжить разговор, и эмоциональную реакцию мошенников на разные сценарии событий.

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На основе собранного массива данных с участием экспертов-психологов были созданы роботы-персонажи, каждый из которых обладает своим характером и специально разработанными речевыми уловками по удержанию мошенника на линии.

Во время разговора голосовой помощник отвлекает собеседника, переспрашивает информацию и другими способами тянет время, чтобы злоумышленники успевали обзвонить меньшее число людей, рассказали в компании.

Средняя продолжительность разговоров роботов с мошенниками составляет 2-4 минут, отдельные звонки могут длиться свыше 10 минут. Разговоры мошенников с человекоподобными прототипами Олега также позволяют собирать новые схемы и уловки злоумышленников для защиты абонентов и обновлять базу мошеннических телефонных номеров.

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Среди персонажей Фабрики роботов собраны разные психотипы и архетипы личностей, в том числе те, кто склонен больше остальных доверять телефонным мошенникам: люди в возрасте, молодые люди, подверженные влиянию, многозадачные специалисты, которые пытаются решить несколько дел одновременно.

Вот как работают некоторые из персонажей Фабрики роботов. Например, пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать.

“Вы меня слышите или нет?” - спрашивает звонивший.

“Подождите, сейчас очки одену”, - отвечает “Олег”.

Дальше он их “теряет”, продолжает беседовать с мошенником на отвлеченные темы.

А вот, якобы мужчина, выгуливающий свою собаку в парке.

Молодая мама, которая пытается справиться с активным ребенком на детской площадке.

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