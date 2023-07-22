В NASA заявили о полете к астероиду с золотом на 10 квинтиллионов долларов

Опубликовано: 22.07.2023 16:14 , Обновлено: 22.07.2023

Космическое агентство NASA анонсировало полет космического аппарата Psyche к астероиду, на котором, как предполагается, находятся огромные запасы ценных металлов (золото, железо и никель).

Этот космический объект находится в поясе астероидов, и чтобы достичь его, нужно будет преодолеть примерно четыре миллиарда километров, а занять такой полет может около шести лет.

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На данный момент запуск Psyche запланирован для исследовательской миссии, хотя расчеты говорят, что ценные металлы на этом астероиде могут стоить больше, чем вся мировая экономика: около 10 квинтиллионов долларов.

Астероид, к которому планируют отправить космический корабль, фото с сайта syfy.com

По мнению ученых, экспедиция позволит лучше понять, какое ядро может быть у нашей планеты.

Напомним, ранее Телеграф писал, что ученые обнаружили в космосе таинственный объект, посылающий сигналы каждые 22 минуты:

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