В NASA заявили о полете к астероиду с золотом на 10 квинтиллионов долларов
Космическое агентство NASA анонсировало полет космического аппарата Psyche к астероиду, на котором, как предполагается, находятся огромные запасы ценных металлов (золото, железо и никель).
Этот космический объект находится в поясе астероидов, и чтобы достичь его, нужно будет преодолеть примерно четыре миллиарда километров, а занять такой полет может около шести лет.
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На данный момент запуск Psyche запланирован для исследовательской миссии, хотя расчеты говорят, что ценные металлы на этом астероиде могут стоить больше, чем вся мировая экономика: около 10 квинтиллионов долларов.
По мнению ученых, экспедиция позволит лучше понять, какое ядро может быть у нашей планеты.
Напомним, ранее Телеграф писал, что ученые обнаружили в космосе таинственный объект, посылающий сигналы каждые 22 минуты:
Ученые обнаружили в космосе таинственный объект, посылающий сигналы каждые 22 минуты