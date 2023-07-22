Ученые обнаружили в космосе таинственный объект, посылающий сигналы каждые 22 минуты

Опубликовано: 22.07.2023 10:32 , Обновлено: 22.07.2023

В глубоком космосе находится загадочный объект, который вот уже минимум 33 года каждые 22 минуты посылает сигнал. Астрономы не знаю, что это.

Необычный объект расположен в созвездии Щита на расстоянии 15 000 световых лет от нашей планеты, сообщил портал gizmodo.com.

Этот объект поставил ученых в тупик своими сверхдлинными периодами, испуская радиоволны каждые 22 минуты. Делает он это уже минимум 33 года, с того момента, были зафиксировали первые импульсы (тогда на них не обратили внимания).

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Астрономы склоняются к версии, что это магнетар (редкий тип звезды с чрезвычайно сильным магнитным полем). Но все обнаруженные до этого магнетары характеризовались короткими вспышками с периодичностью до пяти минут. Судя же по характеристикам таинственного объекта, он вообще не должен излучать радиоволны.

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«Этот объект вращается слишком медленно, чтобы изучать радиоволны. Если предположить, что это магнетар, то он не должен их излучать. Но мы их фиксируем», - говорят ученые.

Астрономы ждут завершения строительства крупнейшего в мире радиотелескопа Square Kilometer Array и надеются, что с его помощью станет ясна природа таинственного объекта.

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