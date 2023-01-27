NASA сфотографировало на Марсе «морду медведя»

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Опубликовано: 27.01.2023 15:02 , Обновлено: 27.01.2023

Космическое агентство NASA сделало снимок поверхности Марса и обнаружило на ней «морду медведя».

На самом деле камера высокого разрешения HiRISE на борту зонда Mars Reconnaissance Orbiter сделала фото кратера, имеющую форму медвежьей морды. Скорее всего, она достигает двух километров.

Ученые рассказали, что «медведь» образовался из-за особенностей природного ландшафта. Нос — это холм V-образной структуры обрушения, глаза — кратеры, а контур морды — след от кругового излома.

«Круговой рисунок трещины может быть связан с оседанием отложений над погребенным ударным кратером. Может быть, нос является вулканическим или грязевым жерлом, а отложения могут быть лавой или грязевыми потоками?», — предположил сказал главный исследователь HiRISE Альфред Макьюэн.

Он отметил, что ученым нужно однажды отправиться на Марс и исследовать этот кратер, чтобы выяснить, что именно делает его похожим на медведя.