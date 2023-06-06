НАСА предложило землянам поучаствовать в рассылке космического спама. Как?

Опубликовано: 06.06.2023 17:08 , Обновлено: 06.06.2023

Любой желающий может отправить послание в космос, прямо к Юпитеру. Правда, такие «письма» больше похожи на спам. И вот почему.

Американская космическая компания предложила любому желающему отправить «послание в бутылке» к спутнику Юпитера — Европы. Никакой смысловой нагрузки в «письме» нет: там можно указать только имя и фамилию, поэтому, это скорее – спам.

Имена участников запишут на микрочип и отправят в космос вместе с экспедицией Europe Clipper. Этому путешествию потребуется шесть лет, чтобы достичь Юпитера.

Оставить свою заявку можно здесь.

Ранее Телеграф писал, о белорусской стюардессе, которую решили отправить в космос.

Стало известно имя белорусской стюардессы, которую решили отправить в космос