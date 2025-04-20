В Китае запустили связь 10G, но без смартфонов. Это как?

Опубликовано: 20.04.2025 12:30 , Обновлено: 20.04.2025

В то время, как во всем мире только развивают связь 5G (а в Беларуси пообещали запустить первые станции в этом году), в Китае объявили об успешных испытаниях сети 10G. Но есть нюанс: речь идёт о проводной оптоволоконной связи, а не мобильной.

«Все документы подготовлены» — В Минсвязи предположили, когда в Беларуси появится 5G

Согласно официальному заявлению компании Huawei от 19 апреля, в этом месяце ее специалисты и компания China Unicom объединили усилия для успешного запуска первой широкополосной сети 10G в новом районе Пекине.

Это удалось сделать на основе технологии 50G PON. Благодаря модернизации базовой архитектуры оптоволоконной сети во время испытания специалисты добились в доме ” одного пользователя” - товарища Цао - скорости загрузки 9834 Мбит/с, скорость отправки — 1008 Мбит/с, а задержки всего 3 мс.

Для рядовых пользователей широкополосный доступ в Интернет 10G будет означать серьезное увеличение скорости интернета.

Товарищ Цао рассказал о преимуществах использованной им 10G-связи: «Раньше загрузка фильма в формате 4K занимала несколько минут, а теперь на это уходит всего несколько секунд. Еще больше меня удивило то, что при одновременном использовании нескольких смарт-устройств дома сеть по-прежнему работала бесперебойно, а воспроизведение видео 8K по запросу, сверхбыстрые облачные киберспортивные игры и системы «умного дома» работали стабильно».

Кстати, в апреле 2025 года Министерство промышленности и информационных технологий Китая предупредило о старте 168 пилотных проектов по созданию 10-гигабитных оптических сетей в стране.

Ранее Telegraf.news писал, что Международная компания Ookla, создатель популярного во всем мире сервиса проверки скорости Интернета Speedtest, обновила рейтинг скорости “домашнего” и мобильного интерната. [link href=“https://telegraf.news/it-news/belarus-samaya-medlennaya-iz-sosedej-speedtest-opublikoval-novyj-rejting-skorosti-domashnego-i-mobilnogo-interneta/” target=“_blank” rel=“noopener”] Посмотрели [/link], насколько быстрее оказался интернет у поляков, россиян, украинцев и белорусов.

Тем не менее, представители Белтелекома в марте 2025 года стали звонить белорусам на домашний номер телефона и предлагать перейти на новые скоростные тарифы линейки «Ясна». С такой ситуацией столкнулся и журналист Telegraf.news. А ещё госкомпания объявила о появлении «суперскорстного» предложения «Ясна 500».

Белтелеком стал звонить белорусам и предлагать «суперскоростные» тарифы. Сколько просят в месяц?