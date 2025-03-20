Белтелеком стал звонить белорусам и предлагать «суперскоростные» тарифы. Сколько просят в месяц?

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Опубликовано: 20.03.2025 14:43 , Обновлено: 20.03.2025

Представители Белтелекома стали звонить белорусам на домашний номер телефона и предлагать перейти на новые скоростные тарифы линейки «Ясна». С такой ситуацией столкнулся и журналист Telegraf.news. А ещё госкомпания объявила о появлении «суперскорстного» предложения «Ясна 500». Но по нему возникли вопросы.

Что касается предложения о переходе на более скоростной тариф, то госпредприятие связи предлагает абонентам простой способ без походов в офисы компании. Достаточно дать согласие по телефону — и специалисты «Белтелекома» сами все сделают. Нужно только дождаться, когда в личном кабинете в качестве активного отобразится новый тариф и перезагрузить модем. К слову, с момента звонка журналисту прошёл час, но новый тариф пока не активировался.

Мало того, журналисту Telegraf.news предложили ещё и скидку 10% на год. Таким образом новый тариф «Ясна 200 new» обошёлся не намного дороже прежнего «Ясна 100» — примерно на 4 рубля в месяц. И чтобы окончательно убедить клиента, в «Белтелекоме» заверили, что вернуться на более низкий тариф можно в любое время, не дожидаясь окончания 12 месяцев.

Кроме того, «Белтелеком» в своём тг-канале объявил о запуске нового тарифного плана «ЯСНА 500», который компания назвала «суперскоростным», а нам он показался «суперсекретным».

Что включили в «ЯСНА 500»:

Интернет . Нелимитируемый доступ на скорости до 500 Мбит/с (приём) и 250 Мбит/с (передача).

. Нелимитируемый доступ на скорости до 500 Мбит/с (приём) и 250 Мбит/с (передача). Телевидение . Интерактивное телевидение ZALA с услугой «Всё включено».

. Интерактивное телевидение ZALA с услугой «Всё включено». Телефония . Безлимитные звонки в сети «Белтелеком».

. Безлимитные звонки в сети «Белтелеком». Услуга определения номера CLIP.

Подключить «ЯСНА 500» могут физические лица, подключённые по технологии PON (оптическая сеть) «при наличии технической возможности». В компании заверили, что проверить возможность подключения и оставить заявку можно в сервисных центрах, на сайте или в приложении «Мой Белтелеком».

Сколько стоит?

Белтелеком не раскрыл стоимость нового тарифа в своём сообщении. Найти информацию о цене журналисту Telegraf.news не удалось ни на сайте самого Белтелекома, ни на сайтах пакетов услуг «ЯСНА» и интернет-провайдера ByFly. Не нашёлся новый тариф и в личном кабинете.

Стоит отметить, что в линейке тарифов «ЯСНА» нашлось предложение «ЯСНА 500 SMART». Однако, в отличие от нового «ЯСНА 500», оно включает не интерактивное ТВ с приставкой, а доступ к приложению ZALA в Smart TV (то есть подходит не под все телевизоры). Стоит этот пакет 67,5 рубля в месяц.

[obnovleno_b]Уже после публикации новости компания на своём сайте сообщила, что стоимость «ЯСНА 500» составляет те же 67,5 руб. в месяц.

Кроме того, там предупредили, что с 1 апреля 2025 года переводятся в архив следующие тарифные планы: «ЯСНА Игровой», «ЯСНА Игровой SMART», «ЯСНА 100 SMART», «ЯСНА 100 промо», «ЯСНА 100 комфорт», «Семейный 5 LTE» «Рекорд 10», «Рекорд 10 промо», «Рекорд 25», «Бизнес-комплект 20», «Бизнес-комплект 40», «Бизнес-кейс 5 LTE». Это значит, что действующие абоненты указанных пакетов могут продолжать ими пользоваться, однако новые абоненты подключиться к ним не смогут.[/obnovleno_b]

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, почему «Белтелеком» посчитал невозможным провести быстрый интернет по оптоволокну во все населённые пункт Беларуси.

«Комитет госконтроля скажет „здравствуйте“» — В Белтелекоме объяснили, почему не могут провести быстрый интернет «в каждую деревню»