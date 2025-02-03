Опубликовано: 03.02.2025 19:21 , Обновлено: 04.02.2025

В Беларуси завершена подготовка всех необходимых документов для запуска технологии 5G. Об этом в эфире гостелеканала СТВ сообщил представитель Министерства связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Корзун.

«Все документы, которые введут эту технологию, подготовлены», — заявил он.

По его словам, решение о запуске сети пятого поколения в коммерческую эксплуатацию Минсвязи ожидает уже в первом квартале текущего года. С этого момента должно начаться активное развитие сети «на земле» и с помощью спутников.

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5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, скорость интернета 1—2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей и не только.

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Кроме того, как сообщил представитель Министерства связи, в ведомстве уже разработали требования к сети пятого поколения, подобно тому, как это было недавно сделано для ныне действующих стандартов. Как только эти требования станут актуальными, Министерство инициирует необходимые изменения в законодательстве.

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