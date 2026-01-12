В Беларуси предложили резко увеличить штрафы для мобильных операторов за плохую связь
Стали известны размеры штрафов, которые планируют ввести для операторов мобильной связи в Беларуси за несоблюдение норм по качеству оказываемых услуг. По действующему законодательству максимальное наказание для оператора - всего 20 базовых величин, 900 рублей, то есть сущие копейки в масштабах крупной компании. Если же законодатели примут новый документ, максимальные штрафы вырастут в разы.
Новые суммы, которые придётся платить операторам за несоблюдение установленных параметров связи (качества сигнала и скорости мобильного интернета), в случае изменения законодательства, на днях озвучил в эфире гостелеканала СТВ депутат Юрий Панфилов.
По его словам, законопроект, ужесточающий наказания для интернет-провайдеров за некачественые услуги связи (по статье 23.1 КоАП), уже прошёл первое чтение в Палате представителей. Вот какие размеры штрафов прописали в этом документе:
- для юридических лиц - до 1000 базовых величин (то есть до 45 тыс. рублей сейчас),
- для индивидуальных предпринимателей – до 200 базовых величин (то есть до 9 тыс. рублей).
Контролировать качество связи, как и сейчас, будут по данным Государственной инспекции по электросвязи (БелГИЭ), которая делает замеры качества сигнала по всей стране. В случае, если параметры, которые прописаны в соответствующем постановлении Государственного комитета по стандартизации, не выполняются, оператору могут выставить официальную претензию. Если требования по улучшению качества связи в конкретном населённом пункте не будут выполнены, компанию могут привлечь к ответственности, пояснил Панфилов.
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Кстати, о том, что мобильных операторов начнут штрафовать за неудовлетворительное качество оказания услуг, ранее заявляли в Министерстве связи и информатизации. Первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач заявлял, что штрафовать начнут уже с 1 января этого года.
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Напомним, что и самих белорусов, столкнувшихся с проблемой слабого мобильного сигнала, могут оштрафовать на основанииданных БелГИЭ. Штраф могут выписать в случае, если человек будет использовать неправильный усилитель сотового сигнала. Дело в том, что неправильный выбор устройства не только не поможет решить проблему, но и может вызвать помехи для других абонентов.
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