Штраф — до 168 рублей. БелГИЭ предупредил о рисках самостоятельной борьбы со слабым сотовым сигналом
Государственная инспекция по электросвязи (БелГИЭ) напомнила белорусам о правилах установки усилителей сотового сигнала. Неправильный выбор устройства не только не поможет решить проблему, но и может вызвать помехи для других абонентов, а также повлечь за собой штраф, предупредили эксперты.
Как заявили на предприятии, самостоятельная покупка и установка «универсальных» усилителей часто приводит к нежелательным последствиям. Такое оборудование, по их данным, может ухудшать качество связи у окружающих и вызывать сбои в работе базовых станций мобильных операторов.
Белорусы нередко используют такие усилители, чтобы улучшить сигнал на своих дачах или в деревенских домах.
Использование репитеров в Беларуси разрешено, но только при соблюдении конкретных условий:
- Устройство должно быть сертифицировано .
- Его выходная мощность не должна превышать 100 мВт .
- Устанавливать его можно только внутри зданий и сооружений .
- Кроме того, оно должно усиливать исключительно частоты того оператора , чью зону покрытия нужно расширить.
За несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность по ст. 23.1 КоАП (Несоблюдение порядка использования радиочастотного спектра). Она влечёт наложение штрафа в размере до 4 базовых величин (168 рублей) на физическое лицо и до 20 базовых величин (840 рублей) на ИП или юридическое лицо. Статья также предусмотрела возможность конфискации репитера.
В БелГИЭ посоветовали при проблемах с качеством сигнала обращаться к своему мобильному оператору.
Кроме того, как ранее сообщали журналисты Telegraf.news, на БелГИЭ за проверку качества связи белорусам обещали призы и подарки.
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