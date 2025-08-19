Опубликовано: 19.08.2025 17:27 , Обновлено: 19.08.2025

Государственная инспекция по электросвязи (БелГИЭ) напомнила белорусам о правилах установки усилителей сотового сигнала. Неправильный выбор устройства не только не поможет решить проблему, но и может вызвать помехи для других абонентов, а также повлечь за собой штраф, предупредили эксперты.

Как заявили на предприятии, самостоятельная покупка и установка «универсальных» усилителей часто приводит к нежелательным последствиям. Такое оборудование, по их данным, может ухудшать качество связи у окружающих и вызывать сбои в работе базовых станций мобильных операторов.

Белорусы нередко используют такие усилители, чтобы улучшить сигнал на своих дачах или в деревенских домах.

Использование репитеров в Беларуси разрешено, но только при соблюдении конкретных условий:

Устройство должно быть сертифицировано . Его выходная мощность не должна превышать 100 мВт . Устанавливать его можно только внутри зданий и сооружений . Кроме того, оно должно усиливать исключительно частоты того оператора , чью зону покрытия нужно расширить.

За несоблюдение этих правил предусмотрена административная ответственность по ст. 23.1 КоАП (Несоблюдение порядка использования радиочастотного спектра). Она влечёт наложение штрафа в размере до 4 базовых величин (168 рублей) на физическое лицо и до 20 базовых величин (840 рублей) на ИП или юридическое лицо. Статья также предусмотрела возможность конфискации репитера.

В БелГИЭ посоветовали при проблемах с качеством сигнала обращаться к своему мобильному оператору.

Кроме того, как ранее сообщали журналисты Telegraf.news, на БелГИЭ за проверку качества связи белорусам обещали призы и подарки.

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Накануне белорусские мобильные операторы отчитались об улучшении качества связи в различных регионах Беларуси.

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