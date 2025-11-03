В Минсвязи пообещали штрафовать мобильных операторов за некачественную связь

Опубликовано: 03.11.2025 08:01 , Обновлено: 03.11.2025

В министерстве связи и информатизации пообещали с 1 января штрафовать мобильных операторов за неудовлетворительное качество оказания услуг. Об этом сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Ткач пояснил, что ответственность мобильных операторов за качество связи предусмотрена новым законодательством, после того, как в Беларуси были установлены чёткие нормы по скорости мобильного интернета и качества сигнала для абонента.

“Мы не просто требуем от операторов это сделать, мы предусматриваем ответственность, если не будут выполняться эти требования. С 1 января, если по результатам измерений будет установлено, что качество оказания услуг неудовлетворительное, не соответствует установленным требованиям, то операторы будут нести ответственность, в том числе штрафоваться”, - пояснил замминистра.

Он признал, что несмотря на то, что сотовой связью на данный момент охвачено порядка 99% населения страны, определённые трудности с качеством связи остались в сельской местности, особенно в удаленных садовых товариществах.

Представитель Минсвязи пообещал, что за этот год количество базовых станций в Беларуси будет увеличено примерно на 10% - с 41 тыс. на начало года до 45 тыс.

Ранее Telegraf.news рассказал, что операторы сотовой связи А1 и МТС отказались повышать тарифы на мобильную связь до конца года, о чём недавно заявили в МАРТ. Что же будет у мобильного оператора Life:), а также о том, что будет с тарифами после Нового года, в ведомстве умолчали.

Два мобильных оператора пообещали белорусам не повышать тарифы до конца 2025 года. А потом?