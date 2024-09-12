Уйдет ли из Беларуси конструктор сайтов Wix? Санкции США против российского IT-сектора вступили в силу

Опубликовано: 12.09.2024 14:49 , Обновлено: 12.09.2024

Хостинг-провайдер Hoster.by сообщил, что некоторые онлайн-сервисы для работы начали уходить из Беларуси. 12 сентября вступили в силу санкции Министерства финансов США, которые затрагивают российский IT-сектор. Хоть документ касается только РФ, часть компаний предпринимают шаги и в Беларуси.

По информации Hoster.by, из Беларуси ушли сервис для дизайнеров Recraf и инструмент для совместной работы с документами Coda. “Популярное приложение для визуализации Miro также объявило о приостановке сервисов в обеих странах, правда, речь пока только о платных подписках”, - сообщили в Hoster.by.

Хостинг-провайдер спросил у компании Wix, которая предоставляет сервис для разработки сайтов, коснутся ли ограничения белорусских пользователей. В Wix ответили, что нет.

«В своих продуктах и процессах мы исключили зарубежных поставщиков ПО еще два года назад. В том числе создав собственную облачную платформу hoster Cloud”, - рассказал генеральный директор Hoster.by Сергей Повалишев.

Он порекомендовал тем, кто потерял доступ к сайту из-за санкций, “рассмотреть намного более популярные в нашей стране конструкторы сайтов Tilda или SitePro”, которые входят во все тарифы хостинга.

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Влияние санкций на IT-сектор в России

По информации Hoster.by, с 12 сентября на территории России невозможно воспользоваться многими облачными сервисами для управления бизнесом. К примеру, конструктор сайтов Wix отключил все российские сайты и разрешил клиентам перенести лишь доменное имя.

Как передал Hoster.by, о своем уходе также рассказали разработчики программного обеспечения (ПО) для маркетологов Hubspot, планировщик задач ClickUp, Google закрыл доступ к сервису BigQuery для обработки больших объемов данных.

В России запретили сообщество игровой площадки Steam

Компаниям американского происхождения запретили оказывать услуги по разработке ПО в РФ, а также поддерживать работу облачных сервисов для управления бизнесом, проектирования и производства. При этом ограничения пока не затронули электронную почту, чаты, соцсети, игры, платформы для обучения и видеоконференций, VPN и регистрацию доменных имен.

[info_b]С текстом постановления Министерства финансов США можно ознакомиться здесь. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что министр информации Беларуси Марат Марков заявил, что власти не планируют закрывать в стране видеохостинг YouTube. По его словам, на сегодняшний день используются “все инструменты”, которые “работают на пользу страны”. Однако министр подчеркнул, что если возникнет угроза, то “будем действовать адекватно, соразмерно, дипломатически”.

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