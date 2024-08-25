В России запретили сообщество игровой площадки Steam

Опубликовано: 25.08.2024 07:46 , Обновлено: 25.08.2024

Роскомнадзор 24 августа внёс игровое сообщество Steam в реестр запрещённых сайтов в России. Таким образом, в ближайшее время сайт Steam Community, скорее всего, будет полностью заблокирован на территории РФ.

Причина внесения в реестр не указана. При этом сайт онлайн-магазина игр Steam, частью которого является Steam Community, в черный список Роскомнадзора включен не был.

В результате возможной блокировки российские пользователи могут потерять доступ к профилям, спискам друзей, обсуждениям и, возможно, торговой площадке игр.

На самом деле, игровой портал уже попадал в «черный список» Роскомнадзора в феврале за распространение информации о способах изготовления наркотиков. Однако после удаления этих материалов Steam Community убрали из реестра.