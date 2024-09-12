"Будем действовать дипломатически" — Министр информации рассказал, планируют ли в Беларуси закрыть YouTube

Опубликовано: 12.09.2024 13:34 , Обновлено: 12.09.2024

Министр информации Беларуси Марат Марков заявил, что власти не планируют закрывать сервис видеохостинга YouTube. По его словам, на сегодняшний день используются "все инструменты", которые "работают на пользу страны". Однако министр подчеркнул, что если возникнет угроза, то "будем действовать адекватно, соразмерно, дипломатически".

“Как только мы почувствуем угрозу со стороны любого поставщика услуги, мы будем адекватно действовать. Адекватно, соразмерно, дипломатически. Но сегодня не стоит задача”, – подчеркнул Марат Марков. Он добавил, что в настоящее время перед Беларусью другая цель: не дать остаться без “инструмента воздействия”, передало издание Sputnik.

“Популярные государственные СМИ за последние два года — об этом свидетельствуют социсследования — практически в полтора раза выросли. Это говорит о том, что нам доверяют. Внутри мы обеспечиваем информационную безопасность. Задача – вовне донести”, – сообщил министр. При этом он дал понять, что YouTube в Беларуси не планируют закрывать до тех пор, пока “на нас не будут нападать”.

А замедление, как в России, грозит?

Ранее первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач заявил, что замедление популярного видеосервиса YouTube в России не должно повлиять на белорусов. По его словам, «у нас созданы совершенно независимые сети электросвязи.

”…В качестве примера, несмотря на то, что в России есть проблемы с подключением к Facebook, на территории Беларуси таких проблем нет», — заявил Павел Ткач. Он добавил, что в Республике не ожидают проблем с доступом к YouTube «в настоящее время». При этом замминистра уточнил, что у нас в стране так же есть оборудование, «аналогичное российскому».

Ранее Telegraf.news писал, что в августе в РФ начал замедлятся YouTube. Однако, несмотря на это, посещаемость видеохостинга продолжила расти. По словам экспертов, это принесёт владельцу — компании Google — новые деньги.

После блокировки популярность YouTube в России выросла. Эксперты рассказали, как она поможет сервису ещё и заработать

Кроме того, в четверг, 12 сентября, в Беларуси запустили первый мультимедийный портал — Videobel.by, который ранее чиновники анонсировали как аналог популярного видеохостинга Youtube. Новый сервис торжественно презентовали в Минске.

В Беларуси запустили аналог Youtube. Но есть нюанс