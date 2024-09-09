На аукцион выставили 1758 белорусских доменов. Сколько запросили на старте за бывшие адреса Prestigio и «Связного»?

Опубликовано: 09.09.2024 10:38 , Обновлено: 09.09.2024

В Беларуси запустили очередной благотворительный аукцион освободившихся доменных имен из Национальной доменной зоны Беларуси - .by и .бел. Торги планируется проводить в течение двух дней - 9 и 10 сентября 2024 года. Всего заявлено 1758 лотов, среди которых есть и бывшие сайты известных брендов и компаний. Узнали, какие домены освободились и сколько придётся выложить на старте аукциона за узнаваемый домен.

Как следует из информации, указанной на сайте белорусского хостинг-провайдера HostFly.by, цена одного домена стартует от двух базовых величин, то есть от 80 рублей. Каждая следующая ставка на аукционе увеличивает цену лота на 10 рублей.

[info_b]Аукцион проводится в онлайн-формате и для покупки лота достаточно перейти по ссылке напротив заинтересовавшего вас домена, пройти регистрацию и сделать свою ставку. Победителем торгов (а следовательно - и владельцем нового доменного имени) признают того, чья ставка была последней на момент завершения торгов, независимо от того, какая именно это будет сумма - верхний предел не ограничен. [/info_b]

Организаторы аукциона пообещали направить все средства, вырученные от продажи доменов (за вычетом стандартной стоимости регистрации) на благотворительность - детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Среди наиболее интересных доменов, выставленных на аукцион, аналитики сервиса HostFly.by назвали бывший домен известной сети магазинов электроники “Связной” (svyaznoy.by), бывший адрес известного производителя электроники Prestigio (prestigio.by), интернет-магазина детских товаров mamazin.by, а также ряд доменов, использовавших ранее новостными ресурсами, такие как infox.by, ranak.by, inf.by.

Особую привлекательность, по словам директора по маркетингу HostFly.by Инны Саванович, такие домены имеют благодаря своей большой истории (многие из них использовались почти два десятилетия), высокому показателю траста (то есть надежности и авторитетности ресурса в глазах поисковых систем) и большому числу качественных ссылок, которое положительно влияет на ранжирование сайта.