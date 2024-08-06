Суд в США признал Google незаконным монополистом интернет-поиска. Как повлияет на пользователей?

Опубликовано: 06.08.2024 10:14 , Обновлено: 06.08.2024

Федеральный суд США в понедельник 5 августа постановил, что Google обладает незаконной монополией на интернет-поиск. В штатах назвали такое решение "исторической победой". Как оно повлияет на пользователей по всему миру?

Судья в США постановил, что компания Google потратила миллиарды долларов на создание незаконной монополии для своей поисковой системы, используя свое доминирующее положение для подавления конкуренции и инноваций, сообщило издание Al Jazeera.

Принятое знаковое решение о том, что Google нарушил антимонопольное законодательство, стало первым крупным успехом американских властей в борьбе с доминирующим положением Больших Технологий, которые подвергаются обстрелу со стороны всех политических кругов.

“Суд пришел к следующему выводу: Google - монополист, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию”, - написал окружной судья США Амит Мехта в своем решении на 277 страницах.

Доминирующее положение Google на поисковом рынке является доказательством ее монополии, говорится в постановлении.

Google “занимает 89,2 % рынка общих поисковых услуг, что увеличивается до 94,9 % на мобильных устройствах”, сказано в документе.

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд назвал это решение “исторической победой американского народа”, добавив, что “ни одна компания - независимо от ее размера и влияния - не стоит выше закона”.

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Серьезный удар

Это решение стало серьезным ударом для Google и ее материнской компании Alphabet, которые утверждали, что их популярность обусловлена непреодолимым желанием потребителей использовать поисковую систему, которая стала синонимом поиска информации в Интернете.

Согласно недавнему исследованию инвестиционной компании BOND, поисковая система Google ежедневно обрабатывает около 8,5 миллиарда запросов по всему миру, что почти вдвое больше, чем 12 лет назад.

Президент Google по глобальным вопросам Кент Уокер заявил, что компания будет обжаловать решение суда, отметив, что Мехта охарактеризовал Google как лучшую поисковую систему в отрасли.

“Учитывая это, а также то, что люди все чаще ищут информацию все новыми и новыми способами, мы планируем подать апелляцию”, - сказал Уокер.

Постановление открывает путь к повторному судебному разбирательству для определения возможных средств правовой защиты, возможно, включая разделение Alphabet, что изменит ландшафт мира онлайн-рекламы, в котором Google доминирует уже много лет.

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Что это значит для пользователей?

Постановление стало первым важным решением в серии дел о предполагаемых монополиях в сфере больших технологий, включая Meta, владеющую Facebook и Instagram, Amazon и Apple. Дело Google, поданное администрацией бывшего президента Дональда Трампа, рассматривалось судьей с сентября по ноябрь прошлого года.

Юристы Министерства юстиции утверждали, что монополия Google позволяет ей устанавливать искусственно завышенные цены для рекламодателей и при этом наслаждаться роскошью, не вкладывая больше времени и денег в улучшение качества своей поисковой системы - небрежный подход, который вредит пользователям.

Эксперты отметили, что процесс обжалования, скорее всего, займет годы, что, вероятно, отсрочит любые немедленные последствия для пользователей и рекламодателей.

Ранее Telegraf.news писал, что Google заявила, что рассматривает возможность платной подписки за использование в поисковой системе искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Financial Times.

В Google заявили, что хотят сделать поиск платным — Financial Times