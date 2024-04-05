В Google заявили, что хотят сделать поиск платным — Financial Times

Опубликовано: 05.04.2024 08:25 , Обновлено: 05.04.2024

Всемирно известная корпорация Google заявила, что рассматривает возможность платной подписки за использование в поисковой системе искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Financial Times.

По сообщению СМИ, речь идёт о виртуальном помощнике Gemini, фирменном чат-боте Google, который и собираются интегрировать в поиск. Пока Gemini доступен для некоторых пользователей в рамках почтового сервиса Gmail и сервиса по работе с документами Google Docs.

Необходимая технология, которая требуется для внедрения подобных функций, уже разрабатывается, хотя в компании ещё не приняли окончательного решения о платном запуске, пишет Financial Times.

Кроме того, по словам издания, классический поиск Google останется бесплатным, а рекламу в нём будут видеть обе категории пользователей. Известно, что в 2023 году поисковые и сопутствующие рекламные материалы принесли компании 175 млрд долларов — это больше половины от общего объёма прибыли.

К слову, Google начал тестировать поиск с функциями ИИ ещё год назад. Он доступен ограниченному числу пользователей с платной подпиской Google One, которая предоставляет большой объём облачного хранилища. По словам СМИ, высокотехнологичный поиск предлагает более подробные ответы на запросы. Также Financial Times утверждает, что Google увидела необходимость интеграции ИИ после запуска чат-бота ChatGPT компанией OpenAI.

Ранее Telegraf.news писал, что нейросеть ChatGPT разрешили использовать бесплатно и без необходимости создавать учётную запись. Ожидается, что со временем такая возможность появится в 185 странах, где активно используют ChatGPT. Об этом сообщили в пресс-службе владельцев нейросети OpenAI.

Нейросеть ChatGPT разрешили использовать бесплатно и без регистрации. Но не всем