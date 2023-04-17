Google в панике. В телефонах Samsung поиском по умолчанию решили сделать Bing?

Опубликовано: 17.04.2023 13:44 , Обновлено: 17.04.2023

По сообщению New York Times, "Samsung рассматривает возможность замены Google на Microsoft Bing в качестве поисковой системы по умолчанию на своих устройствах". Чтобы удержаться на плаву, Google принял решение разработать и внедрить свою систему искусственного интеллекта. Этим сейчас заняты более 160 работников компании.

“Реакция Google на угрозу Samsung была “панической”, сообщили газете собеседники в компании. Годовой доход от контракта с Samsung оценивался в 3 миллиарда долларов. Еще 20 миллиардов долларов связаны с аналогичным контрактом Apple, который будет продлен в этом году.

Как сообщила New York Times, “в Bing были добавлены новые технологии искусственного интеллекта”. Именно это подтолкнуло Google на поиск новых решений.

Буквально через две недели после презентации ChatGPT сотрудники Google начали работать над проектом Magi. Одно из его главных достоинств – “предвосхитить потребности пользователей”, “предложить им гораздо более персонализированные данные”.

А один из первых шагов – выпуск собственного чат-бота Bard. Но пока он получил неоднозначные отзывы, подчеркнула New York Times.

“Система будет узнавать, что пользователи хотят знать, основываясь на том, что они ищут. И она будет предлагать списки предварительно выбранных вариантов объектов для покупки, информацию для исследования и другое. Это также было бы более разговорным — немного похоже на беседу с полезным человеком”, - описывает подробности газета. При этом Google собирается размещать рекламу под ответами компьютерного кода”.

До конца года эту функцию компания планирует протестировать на 30 миллионах жителях США.