Евросоюз пригрозил Apple и Google миллиардными штрафами. За что?

Опубликовано: 24.06.2024 12:50 , Обновлено: 24.06.2024

В Евросоюзе заявили, что американская компания Apple нарушила правила конкуренции, которые действуют в ЕС с марта текущего года. По мнению экспертов, Apple не даёт разработчикам приложений распространять свои продукты через альтернативные App Store сервисы. Если цифрового гиганта признают виновным, корпорации грозит штраф в размере до 10% от её общей годовой выручки.

Это первый случай, когда антимонопольный орган ЕС выдвинул конкретные обвинения в соответствии с Законом о цифровых рынках, который вступил в силу три месяца назад. Теперь у Брюсселя есть время до конца марта 2025 года, чтобы завершить расследование. Если обвинения подтвердятся, Apple может столкнуться с миллиардными штрафами до 10% от годовой выручки. Размер штрафа могут увеличить и вовсе до 20%, если эксперты выявят повторные нарушения.

[info_b]С помощью Закона о цифровых рынках ЕС планирует ограничить влияние IT-гигантов. Помимо Apple, это затронуло материнскую компанию Google — Alphabet, Amazon, материнскую компанию TikTok — Bytedance, Meta и Microsoft. В отношении Google и Meta уже ведётся расследование.[/info_b]

К слову, Брюссель достаточно давно критикует американскую компанию за подавление конкурентов. В марте этого года Apple оштрафовали на 1,8 миллиарда евро за нарушение антимонопольного законодательства ЕС: эксперты обнаружили злоупотребление на рынке музыкальных стримингов, передала газета Financial Times.

Помимо этого, в ЕС планирует выяснить, нарушала ли Apple правила сборов комиссии с разработчиков, с которых взимается плата в размере 0,50 евро за каждую последующую установку приложения после 1 миллиона загрузок в год.

Ранее Telegraf.news писал, что всемирно известная корпорация Google заявила, что рассматривает возможность платной подписки за использование в поисковой системе искусственного интеллекта. Речь идёт о виртуальном помощнике Gemini, фирменном чат-боте Google, который и собираются интегрировать в поиск. Пока Gemini доступен для некоторых пользователей в рамках почтового сервиса Gmail и сервиса по работе с документами Google Docs.

В Google заявили, что хотят сделать поиск платным — Financial Times