Совмин утвердил создание белорусских браузера и офисных программ для укрепления "цифрового суверенитета". В чем нюанс?

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Опубликовано: 15.01.2025 10:01 , Обновлено: 15.01.2025

Совет министров утвердил концепцию обеспечения суверенитета Беларуси в сфере цифрового развития до 2030 года. Журналисты Telegraf.news изучили документ и попытались разобраться, что правительство рассматривает в качестве угрозы "цифровому суверенитету" страны и как планирует его укреплять, помимо создания белорусских браузера и офисных программ.

В документе, опубликованном 15 января на Национальном правовом интернет-портале, в качестве основных угроз, связанных с расширением сфер применения информационных технологий, правительство Беларуси рассматривает следующее:

Высокая степень зависимости белорусской экономики от зарубежных информационных технологий, сервисов и услуг. Это, как признали в Совмине, ставит под угрозу экономическое развитие страны, в том числе, из-за потенциально возможных ограничений на приобретение высокотехнологичной продукции и производственных технологий со стороны иностранных государств.

Недостаточная активность и низкий уровень внедрения собственных цифровых разработок. Согласно оценке Совмина, Беларусь собственными силами не способна удовлетворить спрос отраслей экономики на высокотехнологичную продукцию и новые производственные технологии.

Отсутствие высококвалифицированных кадров, недостаточные компетенции и неудовлетворительные цифровые умения и навыки имеющихся кадров.

Недобросовестная политика иностранных IT-гигантов и формирующиеся монополии на оказание электронных услуг и использование персональных данных в интернете.

Недостаточное госрегулирование работы с данными. По мнению Совмина, передача и хранение данных в иностранных облачных хранилищах и репозиториях представляют угрозу не только безопасности, но и экономическому развитию Беларуси.

Отсутствие законов, которые бы стояли на защите “цифрового суверенитета” Беларуси и позволяли оперативно реагировать на возникающие угрозы.

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В этой связи в документе прописали конкретные шаги по обеспечению “цифрового суверенитета” Беларуси. Помимо формирования чёткой нормативной правовой базы они предполагают и конкретные задачи, которые уполномоченным ведомствам предстоит воплотить до 2030 года. В частности, правительство поручило заняться разработкой собственного программного обеспечения (ПО), для которого планируется даже создать отдельный национальный реестр.

В документе упомянуты следующие программные решения, над которыми в ближайшее время придётся поработать белорусским программистам:

операционная система,

система управления базами данных,

ПО среды виртуализации,

комплекс офисных программ,

веб-браузер.

Впрочем, разработка белорусских программных решений, судя по представленной правительством концепции, может ограничиваться адаптацией уже готовых иностранных программ на основе свободного ПО, а не созданием своих программ с нуля.

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Таким образом правительство рассчитывает свести к минимуму риски, связанные с уходом с белорусского рынка международных компаний – разработчиков и поставщиков ПО.

Для решения этих задач по защите “цифрового суверенитета” Беларуси правительство планирует развивать промышленный потенциал страны для разработки и производства высокотехнологичной продукции (микро- и радиоэлектроника, аппаратные и программно- аппаратные решения, а также стимулировать научно-исследовательские разработки в этой сфере, увеличив число научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по перспективным направлениям.

Для решения проблемы нехватки квалифицированных кадров Совмин предложил модернизировать учебные планы и программы в вузах “с учётом мировые тенденций”, а также создать информационные платформы и контент для повышения цифровой грамотности и повышения профессиональных компетенций сотрудников и особый сетевой образовательный центр для развития профессионально-технических компетенций в области цифрового развития на базе белорусских вузов.

Министерству связи и информатизации правительство поручило в ближайшие три месяца разработать и утвердить план конкретных мероприятий по реализации данной Концепции до 2030 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что разговоры об операционной системе, браузере и офисном пакете собственной разработки в Беларуси идут уже почти год. Весной 2024го об этом рассказывал министр связи и информатизации Константин Шульган.

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