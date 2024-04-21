Минсвязи решило создать белорусский аналог Windows, браузер и офисный пакет. Когда?

Опубликовано: 21.04.2024 15:29 , Обновлено: 21.04.2024

Министр связи и информатизации Константин Шульган заявил во время посещения семинара по развитию "умных городов" в Беларуси, что Совмин дал указание создать в стране свою операционную систему, браузер и офисный пакет.

“В текущих условиях утвержденные направления – создание отечественных операционной системы, системы обеспечения среды виртуализации, комплекса офисных программ и веб-браузера – выступают важной задачей для обеспечения стабильной работы всех вовлеченных в экономику организаций и качественной жизни для наших граждан”, - заявил чиновник, однако признал, что это “непростая задача”.

По словам Константина Шульгана, разработка таких масштабных проектов нужна для создания “цифрового суверенитета”. “Наличие собственного системного программного обеспечения позволяет быть независимыми от импортных решений и уверенными в возможности его самостоятельного развития (модификации) под нужды нашей экономики”, - заявил он.

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По словам министра связи, Совмин составил список “пилотных проектов”, которыми будут заниматься белорусские разработчики. Но, отметил Константин Шульган, перечень не окончательный и пообещал скоро объявить “новые направления для практического внедрения по упрощённым правилам прикладных цифровых решений в отраслях экономики, созданных отечественными разработчиками”.

Через какой срок чиновники ожидают появления белорусской государственной операционной системы, браузера и офисного пакета министр не уточнил.

В России, например, все объявленные собственной разработкой операционные системы были созданы на базе созданной на Западе операционной системы с открытым исходным кодом Linux.

Популярный российский браузер Яндекс также был создан на базе браузера Chromium, который был создан западными разработчиками (изначально компанией Google).

[inf]Ранее некоторые международные технологические компании заявили о прекращении деятельности и оказания услуг для белорусов из-за санкций после начала войны России против Украины. Об ограничениях заявляли Sony, Microsoft, Avast и другие.[/inf]

Ранее Telegraf.news сообщил, что генеральный директор ГНУ “Объединенный институт машиностроения” НАН Беларуси Сергей Поддубко заявил в интервью, что там начали “интенсивно осваивать новые технологии, закупать оборудование, обучать специалистов”, чтобы начать производство первого белорусского электромобиля. По его словам, с его стартом в Беларуси повысят пошлины на иностранные электромобили.

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