Разработчик «1С» объявил о повышении цен. На сколько больше придётся платить белорусским компаниям в 2025 году?

Опубликовано: 04.11.2024 10:52 , Обновлено: 04.11.2024

Российская компания "1С" объявила о подорожании своих компьютерных программ: с 2025 года цены для массовых лицензий вырастут на 10%, а для большинства остальных поставок - сразу на 14%. Белорусских пользователей это также коснётся, заявил Артем Можейко, директор компании "МиСофт", которая является официальным дистрибьютором софта от "1С" в нашей стране.

В комментарии белорусскому порталу Office Life Артем Можейко сообщил, что подорожание на продукцию компании “1С” ожидается с 1 февраля 2025 года :

“1С:Предприятие 8” - в среднем на 20%,

“1С:Комплект поддержки. Беларусь” — на 15%.

Цены на ещё один пакет - “1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси”- компания планирует поднять чуть позже, с 1 апреля 2025 года - на 30%.

Сам разработчик специализированного софта, которым пользуются в том числе и многие белорусские компании, аргументировал повышение цен на свою продукцию инфляцией и необходимостью повышать зарплаты сотрудникам компании.