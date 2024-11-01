"Сегодня большой день" — Дуров решил превратить Telegram в "видеоплатформу"

Опубликовано: 01.11.2024 09:33 , Обновлено: 01.11.2024

Мессенджер Telegram запустил обновление, которое, по словам разработчиков, сделает социальную платформу удобнее для просмотра видео. Российский предприниматель и бизнесмен Павел Дуров рассказал, что теперь пользователи смогут смотреть ролики без скачивания больших файлов, а качество подстроится автоматически под скорость Интернета. К слову, по аналогичному принципу сегодня работает и YouTube.

Накануне вечером, 31 октября, создатель популярного мессенджера отметил, что Telegram “сделал важный шаг к превращению в видеоплатформу”. Дело в том, что до обновления видео в каналах отображались в том же формате, в каком их загружали — это требовало скачивания гигабайт данных и неудобств для пользователей, чтобы просто посмотреть короткий ролик.

Ожидается, что теперь Telegram будет автоматически сжимать видео до нескольких вариантов, оптимизируя их для стриминга (например, 480, 720, 1080 и т.п. — как на YouTube). Система должна подобрать наилучшее качество, опираясь на скорость Интернет-соединения у того или иного пользователя. По словам Павла Дурова, нововведение существенно упростит просмотр видео и сделает его “более комфортным”.

К слову, ранее основатель Telegram заявил, что готов раскрыть IP-адреса и номера телефонов пользователей, если от правоохранительных органов поступят “обоснованные юридические запросы”. По словам миллиардера, речь идёт о тех, кто нарушает правила социальной платформы, будь то торговля наркотиками, порнографией и т.д.

Основатель Telegram заявил, что готов раскрыть телефоны пользователей «по запросу»

А во время одного из допросов во Франции Павел Дуров раскрыл размер своей заработной платы. По его словам, годовой доход предпринимателя составляет всего 1 эмиратский дирхам, что в переводе на белорусские рубли — около 80 копеек. При этом, по информации французской газеты Le Monde, его финансовое состояние оценивается в сумму от 9 до 15,5 миллиардов долларов.

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Ранее Telegraf.news писал, что белорусская компания, которая является членом Парка высокий технологий, представила пользователям собственную разработку — мессенджер Depesha. Аналог Viber и Telegram создали три года назад, однако широкой публике и простым белорусам рассказали о нём только сейчаc.

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