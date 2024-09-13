Сервера находятся в Беларуси. В ПВТ создали аналог Telegram и Viber

Опубликовано: 13.09.2024 19:21 , Обновлено: 13.09.2024

Белорусская компания, которая является членом Парка высокий технологий, представила пользователям собственную разработку — мессенджер Depesha. Аналог Viber и Telegram создали три года назад, однако широкой публике и простым белорусам рассказали о нём только сейчас.

В ПВТ отметили, что за три года существования Depesha “развилась из корпоративного средства связи в полноценный безопасный мессенджер”. При этом мобильное приложение функционирует на двух платформах — iOS и Android, а также имеет тестовую версию для работы на персональном компьютере. Разработчики заверили, что мессенджер обладает “простым и понятным интерфейсом” и поддерживает” все необходимые и привычные для функции”, а именно:

текстовые сообщения;

голосовые звонки;

обмен аудио- и видеофайлами, фото, документами и т.п.

Кроме того, разработчики заверили, что Depesha — исключительно безопасный продукт. По их словам, ключевым отличием от традиционного подхода к системам защиты, которые используются в популярных аналогах, является размещение серверов на стороне заказчика, то есть в Беларуси.

Интересно, что, по словам представителей ПВТ, удобство мессенджера “уже оценили более 350 тысяч пользователей”. Однако, если зайти в Google Play, там количество скачиваний составляет 5000+. Средняя оценка на текущий момент — 3,5. Ситуация в App Store, правда, более радужная — 4,5.

Что о Depesha думают сами пользователи?

“Хорошая и быстрая прилка (приложение. — Прим. Ред.). В целом доволен работой и обновлениями. На моём старом телефоне довольно шустро работает. Почти заменила обычную мобильную связь. Вопрос стоит в интеграции с другими сервисами и услугами. И насколько станет популярной у нас”, — написал один из пользователей в Google Play.

“Мне не понравилось много окошек при установке. Приходится разбираться во всём и читать. Групповые чаты различаются по названию, нет картинок. На моем Huavei подлагивает переключение между несколькими чатами”, — отметила другая пользовательница белорусского мессенджера.

“Неудобно добавлять новые контакты в список своих, при звонках всегда слышу себя и собеседника, при установке приложения обнаружила орфографическую ошибку…”, — написала в отзывах ещё одна пользовательница.

Ранее Telegram.news писал, что депутат Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Олег Цилько на фоне сообщений об аресте основателя популярного, в том числе в нашей стране, мессенджера Telegram Павла Дурова предложил создать белорусский аналог известной платформы и других соцсетей. В качестве показательного примера такой практики депутат привёл Китай и даже придумал названия для сугубо белорусских мессенджеров.

«ТГBY или InstaBY» — Белорусский депутат предложил создать аналог популярных мессенджеров «по примеру Китая»