«Роскосмос» назвал причину, из-за чего разбилась станция «Луна-25»

Опубликовано: 16.09.2023 10:38 , Обновлено: 16.09.2023

Юрий Борисов, гендиректор «Роскосмоса», сообщил, что специалисты выяснили, из-за чего именно разбилась автоматическая станция «Луна-25».

По его словам, крушение произошло из-за того, что в аппарате не включились акселерометры, сообщили РИА Новости.

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«Корректирующий двигатель не прекратил свою работу по информации от акселерометра. Это тот прибор, который показывает об изменении скорости. Причина — акселерометры не включились», — рассказал он.

По словам Борисова, сбой в работе акселерометров — основная причина крушения станции, которую рассматривают специалисты. Они разбираются, почему приборы не включились. «У нас существует около 16 версий, 11 мы уже проверили», — заявил глава госкорпорации.

«Луна-25» была первой в современной истории России лунной миссией. Предыдущая станция «Луна-24» была запущена в 1976 году Советским Союзом. Аппарат запустили 11 августа, но 19-го стало известно, что при переходе «Луны-25» на предпосадочную орбиту произошла «нештатная ситуация». На следующий день «Роскосмос» сообщил, что аппарат «прекратил свое существование» в результате столкновения с поверхностью Луны.

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