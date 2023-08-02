Правительство РФ запретило продавать гаджеты без VK, «Яндекса» и «Касперского»
Российское правительство обязало производителей мобильной и компьютерной техники, а также телевизоров с функцией Smart TV, устанавливать на устройства программы «Яндекса», «ВКонтакте», «Касперского», «Билайна» и других российских производителей.
Перечень из 40 наименований утвердил Михаил Мишустин, премьер-министр России, сообщает «Интерфакс». Закон вступит в силу 1 января 2024 года, сообщил”Интерфакс”.
В список кроме программ, обязательных для предустановки, добавили несколько видеосервисов. Так, на телевизоры теперь нужно устанавливать онлайн-кинотеатр Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор» и Дом.ru Movix.
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“При этом владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться”, — отметили в пресс-службе правительства РФ.
Также в мобильных устройствах и компьютерах в качестве новостного агрегатора должен быть установлен «Дзен».
За продажу устройств без предустановленного российского ПО предусмотрен штраф в эквиваленте 2180 долларов.
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