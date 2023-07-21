В Telegram добавили Stories. Но только для избранных

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Опубликовано: 21.07.2023 07:10 , Обновлено: 20.07.2023

В Telegram вечером 20 июля добавили новую функцию — Stories (Истории). Похожая есть у Instagram, Facebook и даже «Вконтакте». Однако в мессенджере Павла Дурова она доступна далеко не всем.

Stories появится только после обновления приложения. Но лишь у пользователей, которые оформили премиум-подписку.

«Простолюдинам, судя по всему, остается довольствоваться Instagram», — отметили в Onliner.

Впрочем, журналисты не оценили новую фишку «телеги». По их мнению, это «крайне неудобная вещь». Чтобы и «простолюдинам» понять, как работают сториз, Onliner посоветовал отредактировать в Телеграме «любое изображение, прикрепляемое к сообщению».

«Функции совпадают», — подчеркнули они.

Ранее Телеграф писал, что Основатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что изначально «мы были против этого, поскольку истории уже есть повсюду», однако решили «прислушаться к пользователям».

Он проанонсировал отличие от других соцсетей — возможность выкладывать происходящее одновременно с фронтальной и задней камеры.

Подробнее читайте по ссылке:

В Telegram пообещали добавить Stories, как в Instagram. В чем отличие?