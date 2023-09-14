В Google появилась возможность «готовить» свои эмодзи. Достаточно ввести одну команду
Google добавила в поисковую систему функцию, с помощью которой можно создавать собственные гибриды смайликов и потом использовать их.
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Для запуска функции нужно ввести в поисковой строке браузера Emoji Kitchen, после можно приступать к созданию собственных комбинаций: каждый эмодзи создается из двух уже существующих (работает это и на мобильниках).
Потом готовый эмодзи можно скопировать кнопкой в интерфейсе (это png-файл), который можно вставить в документ или мессенджер.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что Google предложил определять «вредность» родинок и пятен на коже с помощью приложения.
Google предложил определять «вредность» родинок и пятен на коже с помощью приложения. Белорусы тоже могут?