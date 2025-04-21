Опубликовано: 21.04.2025 18:55 , Обновлено: 21.04.2025

На фоне попытки властей Франции заставить мессенджеры внедрить бэкдоры (лазейки) для доступа силовиков к переписке, основатель Telegram Павел Дуров вновь высказался о неприкосновенности шифрования и разъяснил, какую именно информацию о пользователях мессенджер готов предоставлять властям по законному запросу. А что останется недоступным?

Дуров напомнил о недавней ситуации во Франции, где Сенат уже принял закон, требующий от мессенджеров предоставить полиции доступ к частным сообщениям. «К счастью, он был отвергнут Национальной Ассамблеей», — отметил он, добавив, что всего три дня назад префект полиции Парижа снова высказался за введение таких требований.

Основатель Telegram вновь повторил свои ключевые аргументы против бэкдоров. По его мнению, технически невозможно гарантировать, что доступ будет только у полиции (ими могут воспользоваться и хакеры, и иностранные спецслужбы), и это поставит под угрозу частную переписку всех законопослушных граждан.

Более того, по его мнению, такая мера не поможет в борьбе с преступностью — злоумышленники просто перейдут на другие, менее известные, приложения и станут ещё более неуловимыми благодаря VPN.

В связи с этим Дуров в очередной раз подчеркнул позицию мессенджера: Telegram скорее покинет рынок, чем «подорвёт шифрование бэкдорами и нарушит основные права человека».

«В отличие от некоторых наших конкурентов, мы не торгуем конфиденциальностью ради доли рынка», — заявил он.

В Telegram появилась новая функция после обещания Дурова бороться со «злоупотреблениями»

В этом контексте он разъяснил, какую информацию и при каких условиях Telegram всё же готов раскрывать .

«За свою 12-летнюю историю Telegram никогда не раскрыл ни одного байта частных сообщений», — подчеркнул Дуров.

Однако, в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act), при получении действительного судебного ордера Telegram «будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений — но не сообщения».

Дуров отметил, что хотя «свобода восторжествовала» во Франции в прошлом месяце, «битва далека от завершения». Он упомянул, что Еврокомиссия предложила похожую инициативу по добавлению бэкдоров, и призвал постоянно объяснять законодателям, что шифрование «защищает частную жизнь и безопасность обычных людей».

«Каждый день эти свободы подвергаются атаке — и каждый день мы должны их защищать», — заключил основатель Telegram.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Павла Дурова задержали во Франции в августе прошлого года.

Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова

Спустя месяц он уже говорил, что мессенджер готов рассматривать «обоснованные юридические запросы» о предоставлении информации о пользователях властям. Эти слова созвучны с тем, что он сказал сегодня.

Основатель Telegram заявил, что готов раскрыть телефоны пользователей «по запросу»