Во Франции задержали основателя Telegram Павла Дурова

Опубликовано: 24.08.2024 23:59 , Обновлено: 25.08.2024

Французский новостной канал LCI сообщил, что основателя Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из частного бизнес-джета.

39-летнего предпринимателя сопровождали его телохранитель и женщина. Зарегистрированный в FPR (список разыскиваемых лиц), Павел Дуров прибыл прямо из Азербайджана.

По противоречивым данным российских СМИ, он пытался встретиться в Баку с президентом России Владимиром Путиным. Одни СМИ сообщили, что ему отказали, другие - что встреча всё-таки состоялась. Цель ее, правда, не разглашалась.

Задержание Павла Дурова произвели, сообщили французские СМИ, сотрудники жандармерии воздушного транспорта. Они предъявили Дурову ордер на обыск, выданный OFMIN (малым офисом) Национального управления судебной полиции Франции, выданный на основании некоего предварительного расследования.

Следователи уведомили владельца Telegram об ордере и взяли его под стражу. Он должен предстать перед следственным судьей в эту субботу вечером, а на следующий день, 25 августа, ему могут предъявить обвинения по целому ряду преступлений: терроризм, наркотики, соучастие, мошенничество, отмывание денег, сокрытие, содержание преступлений, связанных с педофилией. Об этом сообщил телеканал LCI.

По данным французского телеканала, правоохранительные органы Франции считают, что отказ от сотрудничества с властями и сервисы, предлагаемые Telegram (одноразовый номер, шифрование…), делают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений, связанных с педофилией, и мошенничества. Таким образом ему во Франции грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом телеканалу TF1 заявил источник в следствии.

“На своей платформе он позволил себе совершить неисчислимое количество преступлений, по которым он ничего не делает, чтобы смягчить или сотрудничать”, - заявил телеканалу источник, близкий к расследованию.

“Telegram - это улей криминального контента. В настоящее время эта платформа находится в центре внимания за незаконную трансляцию матчей, но многие аккаунты в этом сервисе используются организованной преступностью. Помимо терроризма, самые опасные преступники используют Telegram для обмена детским порно-контентом”, — заявил один из следователей, передает телеканал TF1.

Кстати, некогда российский разработчик и основатель ВКонтакте в 2021 году получил гражданство Франции. Однако позднее Павел Дуров объявил себя персоной нон грата во Франции. Бизнесмен часто ездил в Эмираты, страны бывшего СССР, Южную Америку, однако очень мало путешествовал по Европе и избегал стран, где действия Telegram находились под следствием.

«Сегодня днем он совершил ошибку. Мы не знаем почему», - прокомментировал французским журналистам роковой придет основателя Телеграм сотрудник французских спецслужб.