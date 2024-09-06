В Telegram появилась новая функция после обещания Дурова бороться со "злоупотреблениями"

Опубликовано: 06.09.2024 11:02 , Обновлено: 06.09.2024

В Telegram появилась функция — мессенджер разрешил пользователям жаловаться на сообщения в частных чатах. На это обратили внимание СМИ 6 сентября.

Так, теперь при нажатии на сообщение в чатах появляется кнопка, позволяющая оставить жалобу на:

спам;

разглашение личных данных;

наркотики;

порнографию;

насилие.

Как пишет BBC, из FAQ мессенджера меньше суток назад пропал пункт о том, что сообщения в частных чатах не подлежат модерации.

Еще 5 сентября формулировка звучала так: «Все чаты и групповые чаты Telegram являются приватными для их участников. Мы не обрабатываем никакие запросы, связанные с ними».

Но на момент написания статьи эти предложения удалили и заменили на: «Все приложения Telegram имеют кнопки «Пожаловаться», которые позволяют вам сообщать нашим модераторам о противозаконном контенте — всего за несколько нажатий», а затем следуют инструкции о том, как сообщать о сообщениях.

В Telegram официально о таких изменениях не сообщали.

Вопрос о модерации контента в Telegram — одна из главных претензий Парижа к основателю мессенджера Павлу Дурову, которого задержали во Франции в конце августа.

К слову, поздно вечером 5 сентября он прокомментировал свой арест. По его словам, полиция допрашивала его в течение 4 дней.

“Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получали ответов от Telegram”, — отметил он.

Однако, по мнению Дурова, если страна недовольна интернет-сервисом, то общепринятой практикой является начало судебного иска против самого сервиса.

“Резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 миллионов вызвало проблемы роста, что облегчило злоупотребление нашей платформой для преступников. Именно поэтому я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и в ближайшее время я поделюсь с вами более подробной информацией о наших успехах”, — написал он.

По данным французского журнала Paris Match, запрет Павлу Дурову покидать Францию установили на полгода, до марта 2025. По информации прессы, залог в размере 5 миллионов евро разбит на части, 1 миллион должен быть выплачен сразу, остальные 4 миллиона выплачиваются пятью ежемесячными платежами.

Ранее Telegraf.news писал об освобождении Павла Дурова освободили из-под стражи в Париже 28 августа. Напомним, его задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Французские следователи считают его соучастником незаконной деятельности в Telegram. Всего российскому бизнесмену приписали 12 обвинений, которые в совокупности «тянут» на 20 лет лишения свободы.

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи