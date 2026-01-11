Мошенники, чтобы обмануть белорусов, ударили по самому больному

Опубликовано: 11.01.2026 15:44 , Обновлено: 11.01.2026

В милиции Брестской области сообщили, что мошенники придумали новые способы обмануть белорусов, чтобы завладеть их личными данными и получить доступ к смартфонам.

На этот раз мошенники под видом представителей мобильных операторов обещают “улучшить” качество связи или ускорить передачу данных.

Всем известно, что в последние пару лет белорусы стали чаще жаловаться на качество мобильной связи в Беларуси. Зачастую даже там, где на экране смартфона высвечиваются все антенки качества сигнала, передача данных либо не работает вовсе, либо идёт очень медленно.

Также белорусы иногда жалуются и на недоступность голосовой связи в деревнях или отдалённой местности.

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Позднее, осенью 2025 года, министр связи и информатизации Кирилл Залесский отреагировал на жалобы белорусов на “резкое ухудшение” мобильной связи в стране. Он назвал два ключевых фактора, от которых зависит качество мобильной связи, и объяснил, как ведомство рассчитывает решать проблему.

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В министерствах и правительстве пообещали решить проблему качества связи, но не сразу. Была принята даже программа и установлены новые минимальные планки качества. Но на их выполнение дали 5 лет.

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Мошенники предлагают не ждать

Воспользовавшись ситуацией, мошенники под предлогом «улучшения качества связи» или «ускорения интернета» через мессенджеры предлагают сделать это здесь и сейчас.

По данным милиции, они используют профессиональную лексику и предлагают некие «технические обновления», чтобы вызвать доверие и заставить жертву действовать по их инструкции.

“Один из главных приёмов, которым пользуются мошенники, — просьба включить демонстрацию экрана на смартфоне. Так они получают доступ ко всему, что отображается на устройстве, включая SMS с кодами подтверждения, логины и пароли”, — сообщили в милиции.

Также мошенники предлагают установить некие «технические» приложения для улучшения интернета. Но на самом деле это вредоносное программное обеспечение (ПО), способное перехватывать данные, отслеживать действия пользователя и передавать доступ к устройству третьим лицам, утверждают в милиции.

После установки такого приложения злоумышленники получают практически полный контроль над устройством: от переписки и фото до банковских приложений.

В милиции напомнили, что белорусские операторы связи не связываются со своими клиентами через мессенджеры и “не имеют права требовать демонстрации экрана или установки стороннего программного обеспечения”.