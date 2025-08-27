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«Палочки» не равно скорость? Мобильный оператор объяснил, что делать белорусам, если «тупит» интернет

«Палочки» не равно скорость? Мобильный оператор объяснил, что делать белорусам, если «тупит» интернет
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Сильный сигнал мобильной связи, который на экранах смартфонов отображается в виде фигуральных "палочек" (чем их больше - тем выше сигнал), вовсе не гарантирует высокую скорость мобильного интернета. Почему интернет "тупит" при условных четырёх "палочках" и что с этим можно сделать, объяснил начальник отдела планирования и оптимизации мобильного оператора life:) Дмитрий Сильвестрович.

Как оказалось, прямой связи между количеством условных “палочек” на вашем смартфоне и тем, как быстро загружается страничка браузера или видео на вашем гаджете уже не существует. По факту на скорость мобильного интернета может влиять и то, какой частотный диапазон поддерживает ваш телефон, и то, по какой технологии в конкретный момент гаджет подключается к сети, и то, какая SIM-карта стоит в телефоне, и даже использование популярных сейчас VPN-сервисов.

В интервью порталу Onliner Дмитрий Сильвестрович объяснил, что далеко не всегда качество связи зависит от самого оператора, поэтому в первую очередь предложил проанализировать работу самого гаджета.

“Если затруднения с мобильной связью возникают только на вашем смартфоне, а у других пользователей в той же точке все работает стабильно, вероятно, причина в самом устройстве. Это может быть связано с особенностями антенны, радиомодуля или программного обеспечения, а также с работоспособностью устройства”, - заявил специалист.

По его словам, повлиять на качество приёма сигнала могут также микротрещины на важных внутренних элементах устройства, которые могут образоваться в результате неудачного падения. Сильвестрович отметил, что визуально заметить такие дефекты невозможно - даже в специализированных сервисных центрах их выявляют с трудом.

“В подобных случаях рекомендуем обратиться в центр обслуживания, где специалисты помогут проверить настройки, переставить SIM-карту в другое устройство либо предложат ее заменить. В некоторых случаях достаточно обновить версию программного обеспечения на актуальную — и проблема уйдет”, - пояснил представитель мобильного оператора.

А вот если проблемы со связью в конкретном месте наблюдаются сразу у нескольких абонентов, по словам Сильвестровича, причина, вероятнее всего, заключается в недостаточной зоне покрытия или чрезмерной нагрузке на сеть.

“Тогда стоит обратиться к оператору: он проведет комплексную диагностику и предложит варианты решения, которые помогут улучшить качество связи”, - пообещал представитель life:).

А вот какие советы дали специалисты для тех, кто пытается самостоятельно ускорить “тупящий” мобильный интернет:

  • перезагрузить смартфон,
  • включить “режим полета”, чтобы система могла “перепрыгнуть” с перегруженной вышки на соседнюю,
  • вручную выбрать предпочтительный тип сети,
  • использовать Wi-Fi в публичных местах с большим числом активных абонентов.

[inf]Подробнее о других возможных причинах плохого сигнала и медленного интернета читайте в материале Onliner по ссылке.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал о планах белорусского Министерства связи и информатизации начать создавать собственное телекоммуникационное оборудование. На пресс-конференции, посвящённой реализации Указа №301, начальник управления электросвязи Минсвязи Дмитрий Корзун сообщил, что в Беларуси есть вопросы с поставками базового оборудования для сотовых операторов.

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