В Минсвязи Беларуси придумали, как «разгрузить» мобильные сети

Опубликовано: 17.11.2025 09:30 , Обновлено: 17.11.2025

В Министерстве связи и информатизации Беларуси назвали один из способов "разгрузить" мобильные сети. Именно чрезмерную нагрузку на сеть глава ведомства Кирилл Залесский ранее называл одним из двух ключевых факторов, негативно влияющих на качество мобильной связи, особенно в сельской местности.

По мнению Залесского, разгрузить мобильную связь позволит более активное использование стационарных телефонных сетей. Чрезмерную нагрузку на сеть на ряду с пропускной способностью сети в конкретной точке министр в прошлом месяце называл одной из главных причин “резкого ухудшения” мобильной связи в стране. вот поэтому министр и призвал белорусов не отказываться от стационарных телефонов.

При этом он признал, что большинство белорусов сегодня “отвыкло” от стационарных телефонов и использует их главным образом на рабочих местах, а дома и в личном общении отдаёт предпочтение мобильной связи.

[inf]Это, кстати, подтверждает и официальная статистика. Согласно данным Национального статистического комитета, процент домашних хозяйств, имеющих стационарный телефон, последовательно снижается последние пять лет. Если в 2020 году проводной телефон был у 90,9% белорусских семей, то к 2024 году этот показатель упал до 80,5% домохозяйств.

При этом число семей, у которых есть мобильная связь, наоборот, увеличивается и почти достигло 100%: за последние пять лет этот показатель вырос с 98,7% до 99,5%.[/inf]

Минсвязи ответило на жалобы на «резкое ухудшение» мобильной связи в Беларуси

Выступая в эфире гостелеканала СТВ, Залесский призвал белорусов сохранять стационарные телефоны хотя бы как средство связи для особых случаев.

“Ведь могут возникнуть какие-то критические ситуации, чрезвычайные ситуации. Как резервный источник связи этот вид электросвязи должен оставаться, потому что у нас может забарахлить мобильная связь, могут случаться какие-то катаклизмы (природные в том числе), которые влияют на работу мобильную связь. Поэтому от стационарной связи, безусловно, отказываться не следует”, - заявил министр.

Более того, разговор по проводной связи Залесский назвал боле устойчивым и “гораздо более безопасным с точки зрения внешнего проникновения”, чем разговор по мобильной связи.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, в профильном ведомстве пообещали с 1 января 2026 года начать штрафовать мобильных операторов за неудовлетворительное качество оказания услуг. Об этом сообщил первый заместитель министра связи и информатизации Павел Ткач.

В Минсвязи пообещали штрафовать мобильных операторов за некачественную связь