Минсвязи ответило на жалобы на "резкое ухудшение" мобильной связи в Беларуси

Опубликовано: 03.10.2025 10:04 , Обновлено: 03.10.2025

Министр связи и информатизации Кирилл Залесский отреагировал на жалобы белорусов на "резкое ухудшение" мобильной связи в стране. Он назвал два ключевых фактора, от которых зависит качество мобильной связи и объяснил, как ведомство рассчитывает решать проблему.

Среди главных факторов, влияющих на качество мобильной связи, глава профильного министерства назвал следующие:

пропускная способность сети в конкретной точке: она зависит от количества действующих базовых станций и их распределения по территории;

нагрузка на сеть: она зависит от количества абонентов, подключённых к конкретной базовой станции, и их активности.

По словам Залесского, белорусы в своих обращения, как правило, жалуются на “резкое ухудшение качества мобильной связи” в конкретном населенном пункте.

“Но как оно могло ухудшиться? Ведь никто не демонтирует базовые станции - они как были, так и остались. Это означает, что абоненты, которые находятся ближе, чем проблемная зона, к самой базовой станции, стали потреблять больше этого ресурса. И поэтому тем, кто находится дальше, этого ресурса перестало хватать”, - объяснил нюансы складывающейся ситуации министр на тематическом семинаре-совещании Палаты представителей.

[inf]По данным Минсвязи, охват территории Беларуси 4G-связью составляет 94%, населения страны - до 99,6%. Для 3G-связи цифры, соответственно, 98,6% и 99,9%.[/inf]

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Он провёл аналогию с горячей водой, с которой по вечерам может возникать проблемы на последних этажах многоэтажек - вода туда просто туда не доходит, как не доходит сигнал при большой нагрузке на сеть, передало госагентство БЕЛТА.

За решение проблемы Минсвязи пообещало взяться с двух сторон - строить дополнительные базовые станции и антенны и уплотнять их сеть, чтобы сбалансировать нагрузку на них.

[inf]По данным ведомства, к концу 2025 года общее количество базовых станций достигнет 45 тысяч (с начала года ввели 2,1 тыс. новых станций, в прошлом году - более 2,3 тыс.). К 2034 году Минсвязи рассчитывает удвоить эту цифру - до 80 тыс. [/inf]

При этом Залесский признал “справедливость нареканий” белорусов, особенно жителей сельской местности, на само качество мобильного интернета - низкую скорость и нестабильность соединения в конкретной точке. В качестве факторов, влияющих на ухудшение ситуации, глава Минсвязи назвал возросшее потребление мобильного трафика (за последние пять лет объём вырос в три раза, ежегодный прирост - порядка 40%) и “весьма низкие тарифы” на мобильную связь. По его словам, стоимость безлимитного интернета в Беларуси “не повышалась в последние три года”.

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Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе этого года начальник управления электросвязи Минсвязи Дмитрий Корзун сообщил, что в Беларуси есть вопросы с поставками базового оборудования для сотовых операторов, но они решаются. В качестве доказательства он привел статистику за два года. А еще пообещал появление собственного белорусского телекоммуникационного оборудования.

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