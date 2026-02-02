Минсвязи вернуло надежду на безлимитные безлимиты белорусам. Но не всем

Опубликовано: 02.02.2026 10:25 , Обновлено: 02.02.2026

В Министерстве связи и информатизации Беларуси (Минсвязи) выступили с новыми разъяснениями, как будет работать ограничение безлимитов с 23 февраля. Ведомство скорректировало и уточнило часть ограничений. Оказалось, что кому-то из белорусов всё же оставят настоящий безлимит без ограничения скорости после первых 30 Гб.

Что делать, если кроме мобильного другого интернета нет?

Один из первых возникших после опубликования постановления Минсвязи вопросов был связан с ограничением безлимита для тех жителей страны, кто использовал его в сельской местности в своих частных домах и где нет возможности подключить стационарный проводной интернет.

В Минсвязи таким белорусам рекомендовали “дальше пользоваться доступом в сеть Интернет”, но вместе с сотовым тарифом подключить услуги «Белтелекома». Там же, где такой возможности нет, чиновники посоветовали абонентам писать обращения мобильным операторам, чтобы те учли их интересы при составлении новых тарифных планов.

Также в Минсвязи заверили, что согласно тексту пункта 2.2 постановления Минсвязи от 22 декабря 2025 г. № 38 сотовые операторы все же будут предоставлять дополнительный трафик на «безлимитной» скорости.

“Вместе с тем полагаем, что заинтересованное лицо вправе направить обращение интересующему сотовому оператору с целью учета его интересов и потребностей в услугах доступа в сеть Интернет при формировании операторами новых тарифных планов и услуг”, - заявили чиновники в ответ на вопрос о том, будут ли мобильные операторы предоставлять какие-то специальные тарифные планы “под конкретные интересы и потребности” абонентов.

Кому оставят безлимит после 30 Гб?

Более того, в Минсвязи заявили, что новое постановление и вовсе не распространяется на услуги сервиса unet.by (анлим.бел). А значит тот как и прежде может предоставлять своим абонентам настоящий безлимитный безлимит.

“Действие постановления Минсвязи от 22 декабря 2025 г. № 38 распространяется исключительно на операторов, имеющих право на оказание услуг сотовой подвижной электросвязи (соответствующую лицензию). В этой связи на вышеуказанного оператора электросвязи действие постановления Минсвязи от 22 декабря 2025 г. № 38 не распространяется”, - заявили в ведомстве.

Кстати, этот провайдер уже предупредил своих клиентов о грядущих изменениях в тарифах. По некоторым тарифным планам компания с 1 февраля решила снизить тарифы, но некоторые безлимитные тарифы одномоментно подорожали на 40-60%.

Плюс 20 рублей. Белорусам за городом стали приходить уведомления о повышении тарифов на интернет

Напомним, что Министерство связи и информатизации (Минсвязи) Беларуси приняло постановление № 38, согласно которому ограничило безлимитные тарифы у всех мобильных операторов в Беларуси. Теперь они обязаны в своих безлимитных тарифных планах предоставлять белорусам “начальные” 30 Гб трафика на максимальной скорости, а затем будут действовать ограничения.

Минсвязи ограничило безлимитные тарифы у всех сотовых операторов Беларуси. Постановление

Позднее чиновники министерства пояснили, что большинство белорусов будет укладываться в лимит в 30 ГБ. По их подсчётам, в среднем белорусы за месяц используют не более 16 ГБ. Не впишутся в норму, по мнению ведомства, менее 15% абонентов, которые, по словам министра связи Залесского, “потребляют чрезмерно много трафика для каких-то целей”.

В Минсвязи назвали процент белорусов, кого коснется ограничения безлимитных тарифов