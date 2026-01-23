В Минсвязи назвали процент белорусов, кого коснется ограничения безлимитных тарифов

Опубликовано: 23.01.2026 11:19 , Обновлено: 23.01.2026

В Министерстве связи и информатизации подсчитали, какой процент белорусских абонентов затронут новые ограничения на безлимитные тарифы мобильного интернета. По словам главы ведомства Кирилла Залесского, ощутят их на себе только те, кто "потребляет чрезмерно много трафика для каких-то целей".

В соответствии с новыми требования ведомства, на безлимитных тарифах теперь пользователям могут предоставлять лишь гарантированный начальный объём интернета в 30 ГБ в месяц. Далее скорость трафика будет снижаться до 1 Мбит/с, а чтобы обойти это ограничение абонентам придётся докупать дополнительные объемы трафика сверх уже оплаченного пакета.

По оценке Минсвязи, большинство белорусов будет с лёгкостью укладываться в лимит в 30 ГБ. По их подсчётам, в среднем белорусы за месяц используют не более 16 ГБ. Не впишутся в норму, по мнению ведомства, менее 15% абонентов, которые, по словам Залесского, “потребляют чрезмерно много трафика для каких-то целей”.

При этом в ведомстве пообещали не повышать тарифы на мобильный интернет в течение 2026 года. По словам Залесского, они остаются неизменными с 2022 года и остаются “намного дешевле, чем за границей”. Министр заявил, что европейцам месяц безлимита на высокой скорости обходится в 50–70 долларов, тогда как в Беларуси — в пределах 20–40 рублей.

“Мы все хотим развития сети. Мы все хотим, чтобы в любой момент времени у нас была быстрая и удобная связь. Поэтому эти меры, как нам представляется, позволят разгрузить наши мобильные сети и сделать использование мобильного интернета комфортным и удобным”, - пояснил введение новых ограничений министр.

Минсвязи ограничило безлимитные тарифы у всех сотовых операторов Беларуси. Постановление

Кстати, ранее Залесский называл ещё один способ “разгрузить” мобильные сети. Для этого министр предложил белорусам более активное использовать стационарные телефонные сети.

В Минсвязи Беларуси придумали, как «разгрузить» мобильные сети