В Минсвязи Беларуси пообещали создать свое оборудование для сотовых операторов - "Есть опытные образцы"

Опубликовано: 14.08.2025 14:47 , Обновлено: 14.08.2025

На пресс-конференции, посвящённой реализации Указа №301, начальник управления электросвязи Минсвязи Дмитрий Корзун сообщил, что в Беларуси есть вопросы с поставками базового оборудования для сотовых операторов, но они решаются. В качестве доказательства он привел статистику за два года. А еще пообещал появление собственного белорусского телекоммуникационного оборудования.

“С точки зрения ограничения по поставке оборудования, наверное, есть какие-то нюансы, но как в любой деятельности. Вы же видите — я озвучил цифры. У нас вот прошлый год был рекордный — это 2 360 базовых станций. В этом году мы удваиваем это. Если бы не было возможности ввозить базовые станции, то, наверное, как бы такого темпа мы не набрали”, - сказал Дмитрий Корзун.

[inf]По словам чиновника, статистика установки новых базовых станций в Беларуси такая:

Прирост в 2024 году: 2 360 базовых станций (+7%);

(+7%); Всего на 1 января 2025 года: около 41 000 базовых станций по всей стране;

по всей стране; Первое полугодие 2025: установлено 1 800 новых станций , 2 500 — в проектировании;

, — в проектировании; Прогноз до конца года: +5 000 новых объектов .

[/inf]

Корзун также подчеркнул, что некие белорусские специалисты активно работают над созданием собственного телекоммуникационного продукта. Правда, не уточнил, какого именно.

«Мы не ждём удачу на рынке — мы работаем над этим вопросом… У нас есть опытные образцы, понятен вектор, куда двигаться, и мы ищем потенциальных поставщиков оборудования”, - пояснил чиновник.

Также Дмитрий Корзун утверждает, что в России уже добились полного цикла производства оборудования для базовых станций.

«То, что ещё два года назад казалось невозможным, сегодня стало реальностью. Это полный цикл — от поверхностного монтажа до заливки собственного ПО, - сказал Корзун, сославшись на Президента и добавив: «Как говорил глава государства — санкции только закаляют».

В Минсвязи пообещали, что по завершении разработок будет представлено отдельное информационное сообщение о национальных решениях в сфере связи. Когда это будет, чиновники не уточнили.

“Мы над этим тоже думаем. Поверьте, у нас есть опыт. Это будет тема, когда всё будет завершено, отдельного информационного сообщения со стороны Минсвязи. Но мы тоже активно работаем в этом направлении. Ищем потенциальных поставщиков оборудования. У нас есть, я могу сказать, и опытные образцы, есть опыт их опытной эксплуатации. Понятен вопрос, куда надо двигаться…”, - пояснил представитель Минсвязи.

Ранее Telegraf.news писал, что первый замминистра связи и информатизации Беларуси Павел Ткач в эфире первого национального гостелеканал пообещал, что уже в 2025 году в Беларуси появится первые “зоны”, где запустят связь 5G. Речь, естественно, шла о Минске.

Новость Телеграф