Лукашенко подписал указ о внедрении в Беларуси связи 5G

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Опубликовано: 01.04.2025 20:40 , Обновлено: 01.04.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля подписал указ № 139 "О реализации инвестиционного проекта". Он предусматривает внедрение в стране сети сотовой подвижной электросвязи по технологии IMT-2020 (известна как 5G).

Соответствующий проект, согласно указу, планируют реализовать в 2025-2034 годах. В состав сети 5G должны включить единую сеть электросвязи по технологии LTE/LTE-Advanced (4G). По документу, должна появиться единственная сеть сотовой подвижной электросвязи в Беларуси, с помощью которой можно будет оказывать услуги и по 4G, и по 5G.

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5G — пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G.

Технологии 5G должны обеспечивать более высокую пропускную способность по сравнению с технологиями 4G, что позволит обеспечить большую доступность широкополосной мобильной связи, скорость интернета 1—2 Гбит/с, меньший расход энергии батарей и не только.

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Единым инфраструктурным оператором этой сети, заказчиком по проектной документации и строительству объектов будет ООО “Белорусские облачные технологии”. Указ Лукашенко предоставил этой организации право на создание, эксплуатацию, расширение и модернизацию единой сети за счет своих и не только средств.

Кстати, один из пунктов документа гласит, что не будут оценивать воздействие на окружающую среду объектов этой сети, а также инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для ее работы. А земельные участки для строительства и обслуживания объектов и инфраструктуры дадут оператору (“Белорусским облачным технологиям”) в аренду на 99 лет без платы за нее.

[info_b]Подробнее с президентским указом можно ознакомиться [link href=“https://president.gov.by/fp/v1/437/document-thumb__64437__original/64437.1743523837.af18d46362.pdf” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

В пресс-службе Лукашенко считают, что реализация этого проекта приведет к “повышению доступности и качества мобильной связи и скорости интернета за счет активного внедрения технологии 5G и увеличения охвата территории страны связью по технологии LTE”.

История с 5G в Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что представитель Министерства связи и информатизации Беларуси Дмитрий Корзун в феврале 2025-го заявил, что в стране завершили подготовку всех необходимых документов для запуска технологии 5G. По его словам, решение о запуске сети пятого поколения в коммерческую эксплуатацию Минсвязи стоит ждать уже в первом квартале 2025-го. С этого момента должно начаться активное развитие сети «на земле» и с помощью спутников.

«Все документы подготовлены» — В Минсвязи предположили, когда в Беларуси появится 5G

А в октябре 2024-го в Минсвязи говорили, что решение о внедрении 5G в Беларуси находится «на финальной стадии», а в самом ведомстве тогда ждали “оформления разрешения в самое ближайшее время». Но точной даты тогда не назвали.

В Минсвязи рассказали, когда белорусам ждать 5G

Еще мы рассказывали, что в январе 2021 года «Белтелеком» заявлял о завершении тестирования сети 5G в Республике и готовности ее внедрить. Тогда в «Белтелекоме» сообщали, что 5G тестировали в индустриальном парке «Великий камень» и в Копыльском районе Минщины.

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